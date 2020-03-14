Мнение: Государствообразующий народ – татаро-монгольский, а не русский

14.03.2020, 19:36, Разное

Сторонники Российской Империи отметили, что, между прочим, не только с русским народом, как государствообразующим, но и с языком тоже проблемы. Наряду с русским, в качестве государствообразующего языка, в Основном Законе мог оказаться и французский. Этот язык весьма широко использовался российской элитой еще в позапрошлом веке. На нем общались между собой русские дворяне, считавшие свой род от варягов, числившими в основателях своих родов – татарских мурз. Картина сделана с натуры, в 17 веке, называется «Марко Мартинович в морской навигационной школе обучает русских дворян. Пераст (Далмация)».

Так что дискуссия в татарской политической элите относительно «государствообразующего народа» и «государствообразующего языка» понятна. И реплика депутата Госсовета РТ, писателя Ркаила Зайдуллина:

«Неужели за отсчет времени берётся Киевская Русь? Если так, то по истории мы знаем, что и Киевское государство и Великий Новгород образовали варяги, а их родной язык был скандинавским. А Московское княжество образовывали не только русские, но и татары. Вспомните, сколько русских дворян имеют татарское происхождение».

Тема уже ушла: Госсовет Татарстана проголосовал за поправки к Конституции, при этом господин Зайдуллин единственным из всех депутатов отдал свой голос «против».

Русский народ всех погнал – и монголо-татар, и их потомков – дворян, крепостным правом закабаливших русский народ.

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