Мнение: Измерение Земли древними греками, Иван Грозный против Крякутного и свержение монархии большевиками

14.03.2020, 19:44, Разное

1. На заглавном видео астрофизик и популяризатор науки Карл Саган рассказывает, как люди в далёкой античности, более 2000 лет назад, опровергли гипотезу Плоской Земли. Древние греки измерили длину тени у обелисков в разных городах и, обнаружив, что одна тень длиннее другой, пришли к выводу, что Земля круглая:

https://9gag.com/gag/ao56o3g

Непонятно, как им удалось синхронизировать время измерения в столь далеко отстоящих друг от друга городах. Мобильной связи тогда не было, точных часов тоже.

Есть ли среди читателей знатоки истории, астрономии и геодезии, которые могли бы раскрыть эту загадку?

2. В комментариях к посту про Ивана Грозного рассказывали, что он таки казнил за создание крыльев то ли холопа Никитку, то ли некого Крякутного:

https://olegmakarenko.ru/1804352.html

Обе истории, — и про Никитку, и про Крякутного, — хорошо известная фальсификация:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крякутной

Крякутной (Крякутный — в ряде публикаций XX в.; Фурцель — в первом варианте рукописи Сулакадзева) — персонаж исторической фальсификации, вымышленный русский изобретатель и воздухоплаватель, подьячий, якобы происходивший из Нерехты и живший в XVIII веке в Рязани. Согласно данной версии, Крякутной в 1731 году совершил первый в мировой истории полёт на воздушном шаре (аэростате).

В единственном говорящем об этом событии источнике, рукописи коллекционера и крупного фальсификатора исторических источников начала XIX века А. И. Сулакадзева, первоначально слова «нерехтец Крякутной фурвин» (последнее слово — якобы название воздушного шара) выглядели как «немец крещеной Фурцель». Впоследствии другой рукой (вероятно, первым публикатором А. А. Родных на рубеже XIX и XX веков) в рукопись были внесены исправления, изначальный текст был установлен в 1950-е годы (публикация 1958 г.). Сам рассказ о рязанце-воздухоплавателе, «крещёном (то есть перешедшем в православие) немце Фурцеле», также не имеет никаких подтверждений, поскольку «записки Боголепова», на которые ссылался Сулакадзев, неизвестны и скорее всего им выдуманы, а число исходящих от него подделок и подложных приписок к текстам очень велико. Таким образом, история Фурцеля-Крякутного — результат двойной фальсификации.

В 2000-е годы в недостоверных публикациях в газетах и интернете Крякутного часто смешивают с другим вымышленным воздухоплавателем — холопом Никитой, известным по рассказу Евгения Опочинина «Бесовский летатель». По сюжету этого рассказа, Никита совершил полёт на деревянных крыльях и был казнён по приказу Ивана Грозного. Писатель Александр Асов утверждал, что существует некий «царский указ о наказании Никитки Крякутного», обнаруженный в начале XX века, при этом приведённый им текст «указа» содержит точную цитату из «Бесовского летателя». В начале июня 2009 года, в дни «Небесной ярмарки Урала», в Кунгуре была открыта скульптура Алексея Залазаева, посвящённая «Никитке Крякутному», который, по мнению скульптора, в 1656 году изготовил деревянные крылья и якобы успешно совершил «первый в мире полёт».

3. В дискуссиях о том, кто сверг монархию в России, сторонники левых идей сейчас застенчиво указывают, что царя заставили отречься от престола вовсе не большевики и не коммунисты. Мол, к развалу предыдущего строя они вообще отношения не имеют – они только новое создавали на случайно доставшихся им в наследство руинах.

100 лет назад сами большевики считали иначе. Коллега monetam приводит по этому поводу яркую цитату из собрания сочинений Ленина:

https://monetam.livejournal.com/1271675.html

Если же мы обратимся к историческим фактам, то придётся признать, что большевики хоть и не играли значительной роли в Февральской революции, но не потому, что плохо старались (старались изо всех сил), а потому, что до Февраля их силы были невелики. Кроме того, большевики многое сделали, чтобы монархия в стране была полностью уничтожена:

– Разогнали Учредительное собрание, которое, по изначальной задумке, должно было решить судьбу формы правления.

– Убили бывшего императора и его родственников, серьёзно подкосив династию.

– Выгнали либо уничтожили оставшихся в стране монархистов в ходе Гражданской войны.

Так что, хотя и не большевики начали процесс разрушения Российской империи, но именно они этот процесс закончили.