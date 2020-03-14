 

Мнение: Опросы (конституционный переворот начинает висеть в воздухе)

14.03.2020, 19:47, Разное

Начинают повляться данные локальных опросов (в данном случае – кузбасский), которые были проведены по горячим следам сразу после "обнуления". Они вполне очевидны: противники "обнуления" существуют во всех возрастных и имущественных группах, причем их число везде примерно или более половины опрошенных. С "обнулением" согласна примерно четверть опрошенных.

В данном случае наш стратег перехитрил сам себя – легитимность его попытки узурпировать власть таким грубым способом близка к нулю, так как четверть согласных – это классическая сервильная треть-четверть, которая вообще всегда согласна с любой нынешней властью и своего мнения не имеет. В ту же секунду, когда новая власть объявит это решение Путина преступным, эти же самые 25 процентов будут категорически согласны с мнением новой власти. Причем без малейшей рефлексии по поводу предыдущего противоположного мнения.

По сути, конституционный переворот начинает висеть в воздухе. У него просто нет поддержки. Народ полностью дезориентирован хаотическими метаниями конституционных устроителей, а номенклатура сумела выхолостить все угрожающие ей пункты, оглашенные в послании Путина 15 января. У него не хватило возможности провести переворот так, как это было задумано. Кстати, тем самым еще один миф – о непререкаемой власти Путина внутри страны – лопнул с неприличным звуком. Каким бы ни был самый главный бандит в бандитской шайке, его авторитет держится не только и не столько на том, что он может убить кого угодно. Любое правление – это консенсус. Согласие с тем, что править будет именно он. Для государства это еще более сложная конструкция, так как здесь легитимность, скорее, носит отрицающий характер – право править принадлежит не лучшему, а наименее худшему. Главный лозунг пропаганды: "Кто, если не Путин" – подразумевает лишь то, что да, возможно, Путин – не самый лучший выбор. Но другие еще хуже. Утрата легитимности в данном случае означает, что большинство начинает думать в иной парадигме – хуже Путина уже точно быть ничего не может.

Посмотрим, что из этого выйдет. Но нужно отметить, что как и любой кризис, нынешний кризис легитимности – целиком и полностью "внутренний продукт". К нему привели строго внутренние противоречия, а не мифические зарубежные враги. В данной конструкции их вообще нет, даже некого обвинить. Всё сделано самими правителями.

Источник: Эль Мюрид



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