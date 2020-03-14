 

В московском детском саду женщина убила охранника

14.03.2020, 19:42, Разное

9 марта в детском саду на Чонгарском бульваре в Москве было найдено тело охранника с колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве мужчины была задержана его подруга.

По предварительной версии, во время совместного распития спиртных напитков между охранником и его возлюбленной произошла ссора на почве ревности. Разъяренная женщина схватила нож и нанесла мужчине смертельные ранения, сообщает ТАСС. Ведется расследование.



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