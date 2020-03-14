 

“Черный понедельник” больно ударил по богатейшим людям мира

14.03.2020, 19:42, Разное

9 марта состояние десяти богатейших людей мира сократилось на 37,7 миллиарда долларов. Причиной стал обвал цен на нефть. Аналитики уже назвали этот день “черным понедельником”.

Как сообщает издание Forbes, больше всего пострадал генеральный директор французской компании LVMH Бернар Арно. Бизнесмен потерял шесть миллиардов долларов. Состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на 5,6 миллиарда долларов. Руководитель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт лишился 5,4 миллиарда долларов.

Единственным миллиардером из топ-10, который не пострадал из-за падения стоимости нефти, стал Майкл Блумберг. Дело в том, что его компания Bloomberg LP является частной, и ее акций нет на рынке, передает ТАСС.



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