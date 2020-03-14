 

Дочь Анастасии Заворотнюк порассуждала о женской красоте

14.03.2020, 19:30, Разное

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна порассуждала о женской красоте. Девушка посвятила данной теме недавний пост в Instagram.
Анна Заворотнюк поделилась со своими подписчиками изображениями женщин разного времени. Под ними дочь Анастасии Заворотнюк порассуждала на тему женской красоты. Она заметила, что в разные периоды истории её понимание видоизменялось. Например, в древнем Египте красивым считалось худое телосложение с узкими плечами, чёрные волосы, острые черты лица и глаза тёмного цвета, которые очень часто подводили чёрным красителем для имитации кошачьей формы глаз.

Древнегреческим идеалом была Афродита. Красивым считалось лицо с симметричными чертами, а также прямой нос и большие глаза. В средние века красивая девушка имела светлую кожу и очень худое тело.

В эпоху Возрождения примером идеала стала жительница с хрупкой фигурой и длинными волосами рыжего цвета. В 16 и 17 веке воспевались пышные женственные формы. Многие художники того времени вдохновлялись именно такой красотой. Однако, по мнению Анны Завортнюк, это не значит, что их современники разделяли их взгляды.

В средине прошлого века на пике популярности были голливудские дивы. Тогда воплощением идеала стала высокая грудь, узкие плечи, стройные ноги, пышные бедра и тонкая талия. Образ дополняла идеальная кожа, яркая помада на губах, а также кудри.



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