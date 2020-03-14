 

Мнение: Куда идет Россия?

14.03.2020, 19:29, Разное

Путин подписал закон о поправке в Конституцию, позволяющей ему остаться в Кремле и после 2024 года. Заодно, пакетом Путин узаконил и другие поправки, выполнение которых, как бы это тактичнее назвать… факультативное.

Как, к примеру, конституционное право на свободу публичных мероприятий отдельными законами обложены такими условностями, что конституционное право де-факто превратилось в  глумление над Конституцией. Сколько людей сейчас сидит в колониях именно за то, что чересчур буквально воспринимали права, предоставленные им  Конституцией.

Такая же судьба, думаю, ждет и новые поправки. Если их выполнение не будет мешать власти, если они будут необременительными, они будут выполняться. В противном же случае,  они будут игнорироваться…

Но все-равно, продолжаю недоумевать, как стремительно, как любит говорить Путин, без раскачки, страна упорно движется к 22 апреля… Никто и ничто не способны сбить Россию с единственно верного путинского курса. Ни коронавирус, ни падение стоимости нефти… Какие бы гнусные картинки не рисовали агенты госдепа и их приспешники (типа той, что на верху и взята  отсюда), Россия семимильными шагами идет туда, куда и шла… Правда, думаю, мало кто из поклонников Путина знает, куда идет Россия…

Источник: Ирек Муртазин



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