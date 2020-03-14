Пентагон ввел ограничения на внутренние поездки для американских военнослужащих

14.03.2020, 19:28, Новости дня

Замминистра обороны США Дэвид Норквист утвердил новые ограничения на поездки для военнослужащих, гражданских сотрудников Минобороны и членов их семей, приписанных к американским военным объектам и прилегающих к ним территориях. Ограничения на этот раз касаются всех поездок внутри страны, включая переводы на новое постоянное место службы и временные назначения. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в субботу на сайте Пентагона.

Минобороны также частично приостанавливает набор гражданского персонала на военные объекты: ограничение коснется людей, которые не проживают в непосредственной транспортной доступности от места работы.

Кроме того, военнослужащие смогут теперь проводить отпуска только по месту жительства. Об этом говорится в новом временном руководстве о принципах работы Вооруженных сил. Оно вступит в силу начиная с 16 марта и будет действовать вплоть до 11 мая.

Исключения будут делаться только в случае, если поездка необходима для выполнения оборонной миссии, по гуманитарным причинам или в случае «экстремально трудной жизненной ситуации».