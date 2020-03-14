Коронавирус и перспективы российской экономики

14.03.2020, 19:28, Новости дня

В мире подсчитывают потенциальный урон от продолжающей распространяться эпидемии коронавируса. В этом контексте JPMorgan предупреждает об угрозе глобальной рецессии.

По прогнозам банка, ВВП США в первом и втором кварталах может упасть соответственно на 2% и на 3% , а экономика еврозоны — на 1,8 и 3,3%, пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.

Напомним, президент Дональд Трамп днем в пятницу объявил на всей территории США чрезвычайное положение в связи с быстро распространяющейся инфекцией.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью телеканалу CNBC, что удар, нанесенный вспышкой коронавируса американской экономике, будет иметь краткосрочные последствия, и пообещал для улучшения ситуации использовать все необходимые инструменты.

По мнению Мнучина, последствия от эпидемии будут краткосрочными, экономика будет ощущать негативный эффект «может быть, в течение пары месяцев». Министр предположил, что значительное оживление экономики США ожидается уже к концу этого года.

Россия не остается в стороне от общемировых процессов. Федеральный бюджет страны в текущем году потеряет около 2 триллионов рублей нефтегазовых доходов при нынешних ценах на нефть, а дефицит составит 0,9% ВВП, сообщают в субботу, 14 марта, СМИ со ссылкой на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП. По нашим оценкам, это будет около 0,9% ВВП», – цитирует Рейтер Силуанова, выступавшего в Совете Федерации по поводу поправок в бюджет.

Глава Минфина РФ также признал, что эпидемия коронавируса влияет на динамику экономики гораздо больше, чем падение цен на нефть, поскольку это касается целого ряда отраслей.

По оценке главы Счетной палаты РФ, бывшего министра финансов Алексея Кудрина дефицит бюджета в 2020 году составит 2,0% ВВП, если нефть будет продаваться по $35 за баррель. На затыкание дыр и покупку доли Центробанка в Сбербанке предполагается потратить 600 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Обвал рубля, китайский импорт и удар коронавируса

Как отметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, не стоит надеяться, что кризисная волна обойдет Россию стороной. По его мнению, перспективы российской экономики в силу ее специфики выглядят хуже в сравнении с экономиками ведущих стран мира.

«Российская экономика сырьевая, и ее сырьевая зависимость только усилилась в последние годы, согласно недавнему отчету Росстата, – пояснил он. – Естественно, этот фактор не идет нам на пользу, особенно с учетом того, что цены на нефть существенно сократились. Вот сейчас центробанки многих стран снижают ставки или готовятся сделать это. А Россия в условиях падения нефтяных цен не может позволить себе применить даже этот инструмент. Если рубль и дальше будет стремительно обесцениваться, то ЦБ скорее поднимет ставку».

Кроме того профессор указал на издержки кремлевской доктрины «разворота на Восток»: «Доля Китая во внешнеторговом обороте России по итогам 2019 года составила 16, 6 %. Это в два с лишним раза больше, чем у Германии, которая по этому показателю находится на втором месте. А на Китай пришелся самый главный коронавирусный удар. Падая, КНР тянет нас за собой».

Все вместе неумолимо подталкивает нас к выводу, что перспективы российской экономики хуже, чем мировой, резюмировал Игорь Николаев.

Экономический обозреватель Семен Новопрудский также уверен, что кризис не минует Россию. Он согласен, что страна так и не избавилась от нефтяной зависимости.

«Поэтому резкое падение цен на нефть, отчасти спровоцированное и самой позицией Москвы, сразу вызвало обвал рубля, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Понятно и то, что Россия существенно зависима от китайского импорта. Другой наш главный внешнеторговый партнер – Евросоюз – тоже не очень хорошо себя чувствует. Итальянская экономика вообще практически парализована, ее придется фактически запускать заново».

Поскольку Россия интегрирована в мировую экономику, то она уже испытывает на себе удар, считает обозреватель. Как ему видится, то, как РФ выйдет из ситуации, в значительной степени будет зависеть не от нее самой, а от того, что будет с американской экономикой – главным стабилизатором мировой экономики и с Китаем – главным источником экономического роста в мире.