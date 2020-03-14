 

Конституционный суд России экстренно заседает по поправкам к Конституции

14.03.2020, 19:28, Новости дня

Конституционный суд России собрался в экстренном порядке для рассмотрения закона о поправках к Конституции, который ранее в субботу подписал президент Путин.

Закрытое заседание суда идет, несмотря на выходной, в здании Сената на Сенатской площади в Петербурге.

Как сообщает Русская служба “Би-би-си”, в заседании не участвует судья Константин Арановский, в декабре прошлого года выступавший с особым мнением против закрепленного теперь поправкой к Конституции признания Россией правопреемства в отношении СССР. 12 марта председатель Конституционного суда Валерий Зорькин говорил, что Арановский находится на больничном.

Заключение Конституционного суда должно быть направлено Путину в течение семи дней. По регламенту суда решения, вынесенные на закрытых заседаниях в порядке “письменного производства”, не оглашаются, а только публикуются на сайте суда.

 

До сих пор в аналогичном экстренном режиме Конституционный суд рассматривал только запрос Путина об одобрении присоединения Крыма к России. Договор был подписан в Кремле 18 марта 2014 года, в тото же день вечером поступил в суд и на следующее утро был единогласно одобрен. На изучение запроса тогда ушло около трех часов. На вопрос “Коммерсанта” о спешке Валерий Зорькин тогда ответил, что это “диктовали события” и “просьба президента”: “Мы не должны сидеть до морковкина заговенья”, – заявлял он.

 

Подсудность нынешнего запроса президента Конституционному суду не раз ставилась под сомнение специалистами-правоведами. Порядок внесения поправок, прописанный в действующей Конституции России, не предполагает ни их рассмотрения Конституционным судом, ни “пакетного одобрения” в ходе всенародного голосования.



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