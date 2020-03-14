США полностью закрыли въезд из Европы

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14.03.2020, 19:28, Новости дня

Соединенные Штаты с 16 марта вводят запрет на въезд из Британии, сообщил американский вице-президент Майк Пенс.

Также вводится запрет на въезд из Ирландии, добавил Пенс, передает РИА «Новости».

Президент США Дональд Трамп заявил, что всего в стране погибли от коронавируса 50 человек, информирует ТАСС.

Он добавил, что сам сдал тест на заболевание, но результатов пока нет.

На текущей неделе Трамп запретил въезд из Европы в США за исключением Великобритании.

В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила ВОЗ.



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