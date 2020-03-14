США полностью закрыли въезд из Европы
14.03.2020, 19:28, Новости дня
Соединенные Штаты с 16 марта вводят запрет на въезд из Британии, сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
Также вводится запрет на въезд из Ирландии, добавил Пенс, передает РИА «Новости».
Президент США Дональд Трамп заявил, что всего в стране погибли от коронавируса 50 человек, информирует ТАСС.
Он добавил, что сам сдал тест на заболевание, но результатов пока нет.
На текущей неделе Трамп запретил въезд из Европы в США за исключением Великобритании.
В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила ВОЗ.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет