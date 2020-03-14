Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую “стелс-пушку”

14.03.2020, 19:27, Новости дня

Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием. За технологические особенности вооружение уже получило прозвище «стелс-пушка».

За счет использования новых орудий видимость боевого корабля существенно уменьшится. Необычное прозвище за относительную незаметность получила установка типа А-190-01 калибра 100 мм. Обычно подобные элементы достаточно легко фиксируются противником при помощи радаров. Новая разработка помогает разрешить возникающую проблему. Башня отличается достаточно угловатой формой, а также очень хорошо обеспечивает рассеяние радиоизлучения локаторов потенциального противника.

Помимо прочего, артиллерия А-190-01 имеет возможность обеспечивать порядка 80 выстрелов за минуту при дальности, превышающей 20 км. Артиллерийская установка может ликвидировать воздушные аппараты на высотах порядка 15 км. «Маршал Шапошников» стал частью ВМФ РФ в 1986-м. В настоящее время заканчивается процесс модернизации судна. Корректировки добавляются для последующего размещения на фрегате принципиально новых систем орудий.