Дочь Тимати начала разучивать с бабушкой Симоной Юнусовой поэмы Пушкина

14.03.2020, 19:27, Разное

Дочь Тимати Алиса начала разучивать поэмы Пушкина вместе с бабушкой Симоной Юнусовой. Мать репера на своей странице в Instagram разместила видео, на котором девочка наизусть цитирует одно из произведений.

Мать Тимати поделилась со своими подписчиками новостью о том, что они с внучкой Алисой начали учить произведение Пушкина под названием «Сказка о попе и работнике его балде». Однако из-за нехватки времени, делают они это маленькими частями в автомобиле.

В подтверждение вышесказанного, Симона Юнусова на своей странице в Instagram разместила видео. На нём Алиса с двумя хвостиками, в чёрной футболке и на фоне стены наизусть цитирует данное стихотворение. Девочка старается правильно и с выражением выговаривать каждое слово, сопровождая это движениями рук.

Интернет-пользователи оценили усердие и артистичность Алисы. Многие из них писали о том, что у ребёнка завораживающий, ангельский голос. Однако некоторые уверенны, что ничего необычного девочка не показала, так как стихотворения Пушкина легко запоминают даже дети.