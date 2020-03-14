Медики назвали 10 благоприятных для распространения коронавируса мест

14.03.2020, 19:27, Разное

Зарубежные медики назвали 10 мест, которые являются благоприятными для распространения в них коронавируса. Врачи рекомендуют использовать резиновые перчатки, чаще мыть руки и не посещать зоны большого скопления людей.

COVID-19 в настоящее время всё ещё не поддаётся контролю, эпидемия переросла в пандемию. Специалисты учитывают тот факт, что симптомы на первом этапе сразу не проявляются. Данное обстоятельство приводит к тому, что люди обращаются к врачу лишь через две недели, когда речь уже идёт о спасении их жизни, а не просто о лечении опасного заболевания.

Переболевшие пациенты распространяют вирусы ещё на протяжении 20 суток, что может привести к пересмотру сроков карантина. Самыми благоприятными для распространения коронавируса местами являются торговые центры, особенно прилавки, а также зоны входа и выхода в общественном транспорте и турникеты. То же относится к столикам в кафе и кальяну. Крайне опасны места, где имеется большое количество дверных ручек, перил и продуктовых корзинок, в домах опасны кнопки в лифтах.

Возвращаясь с улицы необходимо тщательно мыть руки хозяйственным мылом и горячей водой, причём не менее 20-30 секунд. Рекомендуется также носить с собой специальные средства для протирания кистей рук.