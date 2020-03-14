 

Кулеба объяснил, как украинцам за границей попасть на спецрейсы для эвакуации

14.03.2020, 19:26, Новости дня

В связи с закрытием границ Украины гражданам, которые не успеют эвакуироваться на родину до 17 марта, необходимо зарегистрироваться в системе Министерства иностранных дел Украины “Друг”, чтобы попасть на спецрейсы для эвакуации. Об этом на брифинге 14 марта заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал “24”.

“Я гарантирую, что Министерство иностранных дел будет максимально работать над тем, чтобы ни один украинец не остался без внимания и помощи. Хочу призвать всех украинцев, оказавшихся за границей, регистрироваться в системе МИД “Друг”. Эта система создана только с одной целью: вы там регистрируетесь и мы сразу видим, где вы находитесь, и можем качественнее предоставлять вам услуги и защищать ваши интересы. Если вы не сможете вернуться в Украину до 17 марта, то именно эта система станет основой для формирования списков граждан для дальнейшего вывоза в Украину спецсамолетами”, – подчеркнул он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели. В связи с этим в ночь на 17 марта будет прекращено регулярное авиасообщение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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