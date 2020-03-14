Сбежавший из России комик объявил о своем возвращении

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14.03.2020, 19:25, Новости дня

В январе он уехал в Израиль.

Стендап-комик Александр Долгополов, покинувший в январе Россию, спустя два месяца после отъезда сообщил о возвращении на родину, передает Инфо24. Он уехал из РФ в Израиль после того, как на него пожаловались в полицию из-за шутки.

«Я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», — написал Долгополов в Instagram.

Он также добавил, что надеется остаться на свободе после возвращения в России и увидеть поклонников на своих концертах.

В заключение комик предупредил подписчиков об угрозе коронавируса, попросил их мыть руки и поменьше контактировать с другими людьми.

После выступления Долгополова в петербургском стендап-клубе в феврале 2019 года МВД потребовало от заведения раскрыть данные комика. В запросе полиция попросила подтвердить, что выступление снималось именно в HopHead, указать дату съемки и предоставить полные сведения о «лице, выступающем на видео».

Позже стало известно, что запрос поступил на основе жалобы жителя Орехово-Зуево, которого возмутила шутка комика на религиозную тему. При этом адвокат Долгополова отметил, что официального обвинения в оскорблении чувств верующих так не предъявили. Однако комик из-за проверки сразу заявил, что за него «взялось правительство» и вскоре покинул Россию.



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