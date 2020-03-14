Власти задумали перевести всех российских школьников на удаленное обучение

14.03.2020, 19:25, Новости дня

В Москве уже ввели режим свободного посещения.

Всем регионам России рекомендуется временно перевести школьников на удаленное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения.

При этом в ведомстве отметили, что в большинстве регионов скоро начнутся плановые каникулы.

Кроме того, поручено предусмотреть меры по дезинфекции помещений в учебных заведениях, контролировать графики уборки и проветривания. Приостановка обучения должна быть организована так, чтобы это не сказалось на образовательном процессе.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что у отдельных регионов есть опыт по масштабному переходу на онлайн-обучение. «Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — добавил он.

Ранее режим свободного посещения был введен в подмосковных школах и садах: решать, продолжает ли ребенок ходить на учебу или остается дома, будут родители. Также власти Москвы порекомендовали уйти на каникулы или дистанционное обучение частным школам. Кроме того, в стационары столичных больниц, а также детдома и интернаты запретили пускать посетителей.

Пока власти не вводят в Москве всеобщий карантин, но активно рекомендуют отказаться от посещения публичных мероприятий, заграничных командировок и поездок в час-пик в общественном транспорте. Некоторые крупные компании разрешили своим сотрудникам работать из дома.

В Москве к 13 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у 24 человек. Всего в России заболели 47 человек, восемь из них выздоровели.