 

Неблагоприятный сценарий: Мишустин рассказал, как победить коронавирус

14.03.2020, 19:25, Новости дня

Премьер-министр дал ряд распоряжений в связи с распространением инфекции.

Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом. В него войдут ранее собранный оперативный штаб, комиссия по экономике и главы регионов.

На заседании совета было заявлено, что ситуация с коронавирусом развивается по неблагоприятному сценарию. Также Мишустин сделал ряд заявлений:

  • вводить для людей из “групп риска” по коронавирусу 14-дневный карантин (в том числе для российских граждан и иностранцев, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией);
  • в качестве профилактики необходимо сократить число массовых мероприятий в регионах;
  • главный санитарный врач должен иметь право обязать пациентов находиться на домашнем карантине;
  • россияне должны минимизировать поездки за границу;
  • дано распоряжение усилить контроль в пунктах пропуска, аэропортах и на вокзалах;
  • борьба с коронавирусом должна выйти из сферы лишь медицинских вопросов — нужны слаженные действия всех органов власти и регионов.

Ранее Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Главная из них — с 15 марта закрыть въезд иностранцам через сухопутные участки российско-польской и российско-норвежской границ.

В Москве коронавирус официально подтвердили у 24 человек (среди них – один подросток). Всего в разных регионах России заболели 47 человек, восемь из них выздоровели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Долго ли продлится партнерство Путина и Эрдогана?

31.01 / Эксперт объяснил критику Эрдогана в адрес Москвы

27.12 / Вдову Лужкова Елену Батурину объявили в розыск

31.12 / В Москве задержали участников одиночных пикетов

01.02 / В Китае составили список книг для раскрытия тайны русской души

31.01 / Мишустин заявил об исчезновении целых секторов экономики из-за цифровизации

30.01 / В Индии зарегистрировали первый случай заражения новым китайским коронавирусом

13.01 / Тина Кароль показала фигуру в черном боди

15.02 / Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе

06.02 / Ризатдинова занялась боксом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика