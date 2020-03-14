Неблагоприятный сценарий: Мишустин рассказал, как победить коронавирус

14.03.2020, 19:25, Новости дня

Премьер-министр дал ряд распоряжений в связи с распространением инфекции.

Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом. В него войдут ранее собранный оперативный штаб, комиссия по экономике и главы регионов.

На заседании совета было заявлено, что ситуация с коронавирусом развивается по неблагоприятному сценарию. Также Мишустин сделал ряд заявлений:

вводить для людей из “групп риска” по коронавирусу 14-дневный карантин (в том числе для российских граждан и иностранцев, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией);

в качестве профилактики необходимо сократить число массовых мероприятий в регионах;

главный санитарный врач должен иметь право обязать пациентов находиться на домашнем карантине;

россияне должны минимизировать поездки за границу;

дано распоряжение усилить контроль в пунктах пропуска, аэропортах и на вокзалах;

борьба с коронавирусом должна выйти из сферы лишь медицинских вопросов — нужны слаженные действия всех органов власти и регионов.

Ранее Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Главная из них — с 15 марта закрыть въезд иностранцам через сухопутные участки российско-польской и российско-норвежской границ.

В Москве коронавирус официально подтвердили у 24 человек (среди них – один подросток). Всего в разных регионах России заболели 47 человек, восемь из них выздоровели.