 

Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 60

14.03.2020, 19:25, Новости дня

Все новые заболевшие посещали Евросоюз в последние две недели.

В России за сутки зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперативный штаб. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 59 человек.

Вирус обнаружили у девяти в Москве, двух в Кемеровской области, по одному человеку заболели в Московской области, Петербурге и Калиниградской области. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Новые заболевшие посещали в последние две недели страны Европы (Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию).

По состоянию на 14 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Главная из них — с 15 марта закрыть въезд иностранцам через сухопутные участки российско-польской и российско-норвежской границ. Кроме того, Мишустин распорядился ввести 14-дневный карантин для людей из “групп риска” по коронавирусу.



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