Российские таможенники решили потратить 2 млн рублей на икорницы и кубки

14.03.2020, 19:25, Новости дня

Они должны быть выполнены «в стиле златоустовской гравюры по металлу».

Центральная базовая таможня (ЦБТ) изучает возможность поставки икорниц, кубков и наградных ковшей для нужд ведомства. О нескромной закупке рассказали «Открытые медиа» со ссылкой на сайт для размещения госзаказов.

Всего сотрудникам таможни таможни потребовались:

30 кубков (от 27 000 рублей за штуку),

20 наградных ковшей (от 50 000 до 64 000 рублей за штуку),

8 икорниц «Осётр» (50 000 рублей за штуку),

8 икорниц в форме рыбки (20 000 рублей за штуку).

Вся эта утварь должна быть выполнена «в стиле златоустовской гравюры по металлу», говорится в описании закупки. К примеру, в ЦБТ хотят, чтобы ковш был сделан из латуни и своим внешним видом был не хуже жалованных ковшей XVII века. Таможенники пожелали увидеть на ёмкости определённые надписи и символы:

надпись «Ковш жалованный» на противоположной стороне чаши,

символика Федеральной таможенной службы в центре «наружной части чаши»

надпись «За службу в таможне» по поверхности чаши

герб России — двуглавый орел — на днище.

Фото: Ковш наградной с символикой ФТС России

А вот описание икорницы в форме рыбки с сайта её производителя, «Златоустовской оружейной компании»: «Основание огибают две рыбы-осётр, выполненные по технологии художественного литья с элементами художественной эмали по корпусу и элементами из жёлтого металла на плавниках и хвосте».

Центральная базовая таможня — структура таможенной службы России, которая занимается материально-техническим обеспечением центрального аппарата ведомства. В 2019 году Счётная палата после проверки работы ЦБТ нашла нарушения в работе ведомства на сумму более 1 млрд рублей. Так, в затраты на капремонт здания самого ЦБТ помимо стройматериалов были включены два гоночных автосимулятора за 17,6 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в России потратят 400 миллионов рублей на защиту асфальта от танков.