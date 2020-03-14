Личное: «Не бил он меня»!

14.03.2020, 19:20, Разное

Проблема всех наших баб в том, что они не уважают себя. Бьёт? Значит, любит. Матом — на детей? Воспитывает. Сторчался от наркоты? Устаёт же, снимает стресс, милый мой!

Ну, и так далее. Даже если дело заходит дальше некуда, наша баба-терпила всегда найдёт ему оправдание.



Фото: Соцсети

Оксана Самойлова, чьё прошлое покрыто густым паром сауны, объявила, что не собирается разводиться, не будет лишать детей папочки, а самого Джигана, госпитализированного под охраной в наркокликину, нужно поддержать.

Что делает уважающая себя женщина, когда её абьюзят по морде? Разводится.

Что делает хорошая мать, когда её детей матом муж посылает за пивом? Лишает обдолбыша родительских прав.

К сожалению, столь очевидные решения не про Оксану:

«Даже не знаю с чего начать.

Я бы просто промолчала,но учитывая что ситуация развернулась у всех на виду,наверно какие-то комментарии мне всё таки придётся дать.

во первых хочу сказать что ни меня ни детей никто не бил !родительских прав я никого не лишаю .

Как бы там ни было ,сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды».

Ну, как бы всё тут встало на свои места, верно? Сидела на цепи у батареи, пока муж не пересовал всем клубным тёлкам, и будет сидеть. Сосать, рожать, терпеть.

Уверена, у Оксаны найдутся сотни и тысячи сопереживальщиц. Мы терпим, и ты терпи! Ну, а чего? Женская доля така!

Я всегда с иронией пишу об «образцово-показательных» семьях Эскортограма, но вот сейчас ведь, действительно, поведение Самойловой и образцовое для всех кур, и очень показательное — именно так ведут себя 90% женщин в России.

Мерзко.