Личное: «Не бил он меня»!
14.03.2020, 19:20, Разное
Проблема всех наших баб в том, что они не уважают себя. Бьёт? Значит, любит. Матом — на детей? Воспитывает. Сторчался от наркоты? Устаёт же, снимает стресс, милый мой!
Ну, и так далее. Даже если дело заходит дальше некуда, наша баба-терпила всегда найдёт ему оправдание.
Фото: Соцсети
Оксана Самойлова, чьё прошлое покрыто густым паром сауны, объявила, что не собирается разводиться, не будет лишать детей папочки, а самого Джигана, госпитализированного под охраной в наркокликину, нужно поддержать.
Что делает уважающая себя женщина, когда её абьюзят по морде? Разводится.
Что делает хорошая мать, когда её детей матом муж посылает за пивом? Лишает обдолбыша родительских прав.
К сожалению, столь очевидные решения не про Оксану:
«Даже не знаю с чего начать.
Я бы просто промолчала,но учитывая что ситуация развернулась у всех на виду,наверно какие-то комментарии мне всё таки придётся дать.
во первых хочу сказать что ни меня ни детей никто не бил !родительских прав я никого не лишаю .
Как бы там ни было ,сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды».
Ну, как бы всё тут встало на свои места, верно? Сидела на цепи у батареи, пока муж не пересовал всем клубным тёлкам, и будет сидеть. Сосать, рожать, терпеть.
Уверена, у Оксаны найдутся сотни и тысячи сопереживальщиц. Мы терпим, и ты терпи! Ну, а чего? Женская доля така!
Я всегда с иронией пишу об «образцово-показательных» семьях Эскортограма, но вот сейчас ведь, действительно, поведение Самойловой и образцовое для всех кур, и очень показательное — именно так ведут себя 90% женщин в России.
Мерзко.
Источник: Лена Миро
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