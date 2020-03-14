Швейцарский эксперт – европейскому миграционному законодательству не хватает человечности

14.03.2020, 19:15, Новости дня

В связи с наплывом беженцев Греция попала в трудную ситуацию, и ЕС должен её поддержать, однако власти страны не должны высылать мигрантов в нарушение прав человека, считает профессор швейцарского университета Эвелине Шмид. Возникшая проблема показывает, что европейские миграционные правила не могут функционировать по-человечески, отметила она в интервью телеканалу SRF. Выставляя Грецию «щитом» ЕС, власти Евросоюза проявляют недостаточно гуманизма по отношению к беженцам.



Reuters

Греческое правительство попало в затруднительное положение в связи с наплывом мигрантов, однако приостановка действия прав человека на получение убежища нарушает международное право, отмечает профессор университета Лозанны Эвелине Шмид.

В интервью швейцарскому телеканалу SRF эксперт в сфере международного права объяснила, что, в соответствии с конвенцией о правах человека, Греция не должна высылать обратно людей, которые бежали от пыток или других несчастий. Каждый заявитель на получение статуса беженца должен быть в состоянии объяснить причины, которые побудили его покинуть родину, а это возможно лишь в том случае, когда проверка производится по каждому человеку в отдельности.

Между тем власти Греции утверждают, что действуют в соответствии с греческим законодательством и не нарушают никаких правил, потому что мигранты попадают на территорию страны нелегально. С точки зрения профессора Шмид, по условиям конвенции о правах человека не имеет никакого значения, въехал ли человек в страну легально или нет. Греция добровольно приняла на себя обязательства по соблюдению международных прав и должна их уважать. Эти права действуют для всех людей на греческой территории, подчеркнула эксперт.

Даже если позиция суда по правам человека по этому вопросу на данный момент не совсем ясна, в одном сомнений быть не может: при отсутствии законных возможностей добраться до его территории, государство не может производить никаких выдворений без проверки каждого случая в отдельности, уверяет Шмид.

По её мнению, наличие подобной проблемы в целом в очередной раз указывает на то, что «европейский миграционный режим не может функционировать по-человечески». У государств на внешней границе ЕС и внутри Евросоюза слишком разные интересы. В то же время, Греция не была постоянно наедине со своими проблемами, а получала определённую поддержку. Однако этого недостаточно для того, чтобы укрепить миссию Frontex по охране европейских границ. Изменения в процессе предоставления убежища также должны регулироваться лучшим образом, считает эксперт.

В интервью швейцарскому телеканалу она с сожалением отметила, что на протяжении ряда лет прогресс в этой сфере остаётся незначительным. Можно даже поставить вопрос о возможной частичной ответственности, когда другие европейские государства при определённых обстоятельствах сознательно финансируют и способствуют действиям, которые впоследствии приводят к нарушению прав человека в Греции, полагает швейцарский профессор.

Ей было неприятно слышать, когда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хвалила Грецию как «щит» Европы. Как подчёркивает Эвелине Шмид, мигранты не по собственной воле стоят со своими семьями в холоде на границе. Они очутились там, потому что опасаются за своё существование. «Мне хотелось бы видеть чуть больше человечности», — призывает профессор университета Лозанны.

По версии Шмид, поддерживая Грецию и одновременно вступаясь за права человека, ЕС попал бы в весьма двойственное положение. С одной стороны, совершенно законно для Европы признать тяжёлую ситуацию в Греции и учитывать её в своих действиях. С другой стороны, представлять страну «щитом» — неправильный ход, когда речь идёт о приведении Европы к общему согласию в вопросе прав человека, отметила швейцарский эксперт в интервью телеканалу SRF.