В Москве оперативно выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

14.03.2020, 19:11, Новости дня

В Москве выявили девять новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

«В Москве подтверждено еще девять случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 33 случая», – уточнили в штабе, передает ТАСС.

В телеграм-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы» уточнили, что на данный момент установлен полный круг всех контактов заболевших, шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке, четверо – в инфекционной больнице. Двое близких остались на домашнем карантине. Отмечается, что ни один из взрослых не посещал работу.

«Среди заболевших есть трое несовершеннолетних. С 10 марта были закрыты классы этих учащихся. В настоящий момент на карантин закрыты здания, в которых они обучались. Все учащиеся этих корпусов находятся дома. В зданиях проведена заключительная дезинфекция», – говорится в сообщении.

Заболевшие прибыли рейсами SU 2383 Женева – Москва 06.03.2020, S7 3720 Инсбрук – Москва 08.03.2020, SU 7157 Гренобль – Москва 08.03.2020, SU 2487 Цюрих – Москва 09.03.2020, SU 2329 Мюнхен – Москва 10.03.2020.

С пассажирами сейчас связываются медработники, всем проведут адресную СМС-рассылку.

«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра», – подчеркнули в штабе.

Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в стране за сутки выросло на 14 человек.

Также в субботу в Кемерово оперативно выявили два случая заражения коронавирусом, тяжелобольных среди них не оказалось.

Отметим, что на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.