В Саратовской области нашли тело пропавшего несколько месяцев назад ребенка

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14.03.2020, 19:11, Новости дня

В Саратовской области найдено тело 12-летнего мальчика, который, предположительно, пропал в ноябре 2019 года, информирует региональный СУ СК.

Тело нашли в реке Терса волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что ребенок пропал 21 ноябре в поселке Песчанка Самойловского района Саратовской области.

В поисках участвовали сотрудники регионального Следственного комитета, личный состав областного ГУ МВД, Областной службы спасения, волонтеры «Лиза Алерт» и добровольцы.

Следователи провели осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти при внешнем осмотре тела не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«В настоящее время предстоит провести процедуру опознания и ряд других следственных действий, в том числе судебно-медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти мальчика. Расследование уголовного дела продолжается», – заключили в ведомстве.

В марте в Тамбовской области девочки нашли тело пропавшей девочки. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего местного жителя, который сообщил, что случайно сбил ребенка и «вывез к водоему и сбросил в воду» тело. Однако позже тело нашли закопанным в лесу.

Позднее на теле ребенка нашли следы удушения.



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