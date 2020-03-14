Мнение: Не выходи из комнаты!

14.03.2020, 19:11, Разное

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?

За дверью бессмысленно все, особенно – возглас счастья.

Только в уборную – и сразу же возвращайся.

О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.

Потому что пространство сделано из коридора

и кончается счетчиком. А если войдет живая

милка, пасть разевая, выгони не раздевая.

Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.

Что интересней на свете стены и стула?

Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером

таким же, каким ты был, тем более – изувеченным?

О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову

в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.

В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.

Ты написал много букв; еще одна будет лишней.

Не выходи из комнаты. О, пускай только комната

догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито

эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.

Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.

Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса»

Иосиф Бродский, 1970 (!!) год.

UPD. А в блоге у известного пианиста Гаврилова обнаружился вдруг вот такой – весьма резкий и полемичный – “ответ Бродскому”. Как говорится, “выбирай на вкус любой”.

“Пора выходить из комнаты”.

Выйди из комнаты, в комнате душно,

Даже если проветрил, нужна отдушина,

Солнце необходимо, вдвойне – курящим,

Счастье бывает и настоящим,

Не успел в уборную, не возвращайся,

С природой лучше не разлучайся.

Выйди из комнаты, мотор не нужен,

Вбирай пространство легко, не натужно,

Кайфуй от простора, он бесконечен,

Если ты не дурак и душой не увечен.

Увидишь милую, обними сразу,

Не пускай никуда одну, никогда, ни разу,

Люби ее крепко, всегда и сразу.

Выйди из комнаты, когда ты болен,

Без стен и стульев ты телом волен,

Уходи с радостью, вернешься вечером,

Здоровым, новым, не изувеченным.

С любовью танцуй всегда,

С пониманием дела,

Верхней одежды не одевай никогда,

На голое тело,

Это унизит тебя, это совсем не дело,

Пахнет в прихожей, почисти, старайся не гадить снова,

Пиши много, от сердца, никогда не скупись на слово.

Ты мыслишь и существуешь, всегда улыбайся,

Выйди из комнаты, и никогда не скрывайся,

Форма только тогда хороша, когда вместе с субстанцией,

Скорее из комнаты, к счастью ты не во Франции.

Выйди из комнаты, не будь дураком занудой,

Будь просто умным, это совсем не худо,

Не мимикрируй, ни с кем не сливайся,

Не громозди вещи, в комнате не запирайся,

Будь открыт космосу, эросу, расам,

И не возьмет тебя ни вирус, ни хронос,

Ни блядский логос бандита Троцкого,

Ни словесный понос мудака Броцкага (2020)