Названы шесть способов для продления срока службы батареи EV

14.03.2020, 19:07, Разное

Специалисты назвали 6 способов продлить срок службы автомобильных батарей класса EV. В первую очередь стоит как можно реже пользоваться опцией быстрой зарядки.

Эксперты отмечают, что ускорение процесса восстановления заряда негативно влияет на производительность аккумулятора, постепенно сокращая его объем. Данная опция предназначена для экстренных случаев, когда зарядить автомобиль необходимо за несколько часов или даже быстрее.

Также стоит минимизировать воздействие низких температур на аккумулятор. Многие транспортные средства располагают системой охлаждения батарей EV, но подогрев при похолодании в них не предусмотрен. Специалисты отмечают, что при постоянном воздействии холода на аккумулятор за несколько месяцев его производительность сократится примерно на 15 процентов.

Не стоит оставлять аккумулятор полностью разряженным. Специалисты отмечают, что необходимо экономить энергию, расходуя ее постепенно. В противном случае могут начаться неполадки в работе датчиков заряда. Они приведут к тому, что аккумулятор будет получать слишком большое количество энергии, так же негативно сказывающееся на сроке службы автомобильной батареи.