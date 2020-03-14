Отдыхающий в ОАЭ Евгений Петросян покатался по пустыне на верблюде

14.03.2020, 19:07, Разное

Отечественный артист разговорного жанра, телеведущий и юморист Евгений Петросян на странице в Instagram опубликовал новые фото, сделанные во время отдыха в ОАЭ. Отправившийся в отпуск Евгений Ваганович показал, как катался на верблюде по пустыне, получая незабываемые впечатления.

Несколько дней назад Петросян в соцсети начал размещать посты с фото и видео из Дубая. В двух последних публикациях юморист показал ближневосточную песчаную пустыню Руб-эль-Хали, занимающую почти третью часть Аравийского полуострова и разместившуюся на территории двух государств – Саудовской Аравии и ОАЭ. Причём, как рассказали Евгению Вагановичу местные гиды, песок отличается по цвету в разных частях пустыни. Артист покатался по дюнам на авто, а также испытал себя в роли наездника на верблюде.

В комментариях многие фолловеры благодарят Петросяна за возможность хотя бы виртуально совершить путешествие в солнечную страну, на время забыв о российской непогоде. Некоторые обратили внимание на тканевую маску, надетую на морду верблюда и принялись шутить, что таким образом животных защищают от коронавируса. Другие же объясняют, что это делается для безопасности туристов, в которых «корабль пустыни» с такой «защитой» не сможет плюнуть.