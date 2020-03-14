 

Хайди Клум не может сказать, чем заболела в Калифорнии

14.03.2020, 19:07, Разное

Актриса и телеведущая Хайди Клум не знает, чем она заболела в Калифорнии. Знаменитая модель переживает, что она стала жертвой коронавируса.
Немецкая телеведущая Хайди Клум приехала в США на съёмки телепроекта «Америка ищет таланты». Супермодель является одним из членов жюри данного шоу. Однако начать свою работу на съемочной площадке у неё так и не вышло по состоянию здоровья. Клум почувствовала недомогание, у неё повысилась температура тела, начался кашель и насморк. Телеведущая переживает, что у неё может быть коронавирус, ведь основные симптомы совпадают.

Исходя из этого, модель хотела обследоваться, чтобы выяснить, чем именно она болеет. Однако оказалось, что в Калифорнии нельзя сделать тесты для определения коронавируса. Стоит отметить, Клум обращалась к двум специалистам, но у них не оказалось нужных реагентов. В результате ей пришлось отправиться домой и изолировать себя, чтобы не подвергать опасности окружающих. Супермодель надеется, что всё обойдётся и в скором времени она вновь сможет приступить к работе. Актриса обещает вернуться на съёмки, как только ей станет лучше.

Поклонники пожелали Клум скорого выздоровления. Многие интернет-пользователи порекомендовали телеведущей сделать тест на наличие коронавируса, даже если в этом случае ей придется уехать из Калифорнии



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