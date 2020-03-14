Мнение: При обстреле базы Таджи ранены 3 американских солдата

14.03.2020, 19:06, Разное

В ответ на обстрелы лагерей иракской армии, шиитские ополченцы, которые вчера на камеру клялись отомстить, сегодня обстреляли прямо днем базу Таджи, где у США на днях уже были потери.

На этот раз в результате обстрела неуправляемыми ракетами у США 3 300х. Обстрел велся 107-мм неуправлямыми ракетами с футбольного поля, которое расположено недалеко от базы – от 18 до 23 запущенных ракет упали на территории базы.

Разумеется, вряд ли все это нанесет существенный ущерб, но у этих нападений несколько иная цель – показать, что несмотря на технологическое превосходство, инфрастурктура развертывания американских войск в Ираке уязвима для таких беспокоящих атак, при этом бомбардировки США в Ираке по "про-иранским" силам убивают в первую очередь иракцев, что ведет к росту антиамериканизма в стране (в ходе последней атаки погибли 6 иракских военных и полицейских, а также 1 повар + была разгромлена инфраструктура иракского министерства обороны). Таким образом, эти атаки ослабляют позиции про-американских сил в стране и дополняют линию Ирана на выдавливание США из Ирака, опираясь на решение парламента страны и бывшего премьер-министра. У США согласно договору 2009 года есть отсрочка в 1 год перед выводом, но официально они сейчас отказываются уходить.

Атаки на посольство и военные базы, это не только один из способов почтить Сулеймани убивая американцев, но и средство давления на США, дабы вынудить их пересмотреть свою стратегию в Ираке, ставя их в жесткую вилку – либо втягивание в войну с иранскими прокси без особых перспектив победы или же уход. США от этого всячески уклоняются, пытаясь ударами по иранским прокси и иракской армии, вынудить Иран прекратить. Но как показывает развертывание иранских прокси в Сирии, они в целом слабо чувствительны даже к систематических ударам, что уже мог ощутить Израиль – ударов по иранским прокси становилось все больше, но их количество в Сирии не уменьшалось, а наоборот, увеличивалось.

PS. Ночью американцы наверняка снова будут бомбить на границе с Сирией. Решит ли это проблему? Ну конечно нет.

PS. Плюс "Рыбарь" об официально реакции Багдада на обстрел иракских военных американцами.

Не так давно иракская сторона наконец-то опубликовала официальную реакцию на обстрел, которую мы приводим ниже с незначительными комментариями. Мы уточняем, что «Халият аль-Иалям аль-Амни» («Отделение военной пропаганды») — это объединенный орган, занимающийся информированием и претворяющий информационную политику иракского государства, который вещает от имени всех силовых структур Ирака.

В 01.15 по местному времени 13 марта «Ирак подвергся явному нападению со стороны истребительной американской авиации». Были нанесены удары по позициям 19 дивизии ВС Ирака, пункту управления 46 бригады «Хашд Шааби» [«Катаиб Хизбалла»] и 3 полку полиции Бабиля в провинции Бабиль.Удары были нанесены по населенным пунктам «Джарф ан-Наср», Ас-Саидат, Аль-Бахбахани, бывшему зданию военно-производственной компании «Аль-Иштар», строящемуся терминалу Кербела на трассе Кербела — Ан-Наджаф.

В результате трое военнослужащих 19 дивизии ВС Ирака погибло, четверо ранено, из них двое в тяжелом состоянии. Среди личного состава 3-го полка полиции Бабиля двое погибших, двое раненых. Пятеро военнослужащих ХШ ранено. Мы напоминаем, что члены «Катаиб Хизбалла», входящих в состав ХШ, уравнены в правах с военнослужащими и являются неотъемлемой частью ВС Ирака. Погиб гражданский сотрудник строящегося терминала Кербела, пострадало еще пятеро. Под завалами еще могут оставаться люди.

Полностью уничтожена инфраструктура, вооружение и техника во всех подвергшихся удару штабах и пунктах управления.

Это лишь предварительные данные. Объединенное оперативное командование Ирака резко осуждает нападение на военные иракские объекты — это подрывает принципы сотрудничества и Коалиции между правоохранительными органами Ирака и сторонами, которые спланировали и претворили это коварное нападение, приведшее к гибели и ранении иракских бойцов при исполнении ими своего военного долга в зонах ответственности.

Тот озвученный предлог, что эти агрессивные действия стали ответом на обстрел лагеря Таджи, является ложью, которая ведет к экскалации и дальнейшему ухудшению обстановки в стране, подвергая ее риску и угрозам.

Нападение было произведено против воли иракского государства, посягнуло на суверенитет страны и еще больше нарушило международное право. Ни одна сторона не в праве ставить себя превыше закона и чужого суверенитета.

Это нападение не имеет никакого отношения к уважению суверенитета или территориальной целостности Ирака, оно нарушает права граждан страны и подрывает репутацию государства.

Что все вышенаписанное значит?

Если до этого высказывались, в основном, отдельные официальные лица, то сейчас из уст силовых структур Ирака прозвучало коммюнике, в котором использованы достаточно серьезные — с международной точки зрения — обвинения и формулировки.

Ни для кого не секрет, что силовые структуры Ирака подчинены различным сторонам — например, Минобороны и местные разведуправления под контролем сразу нескольких стран, в МВД тяготеют к французской и канадской стороне, Аппарат контрразведки полностью под американцами, а «Хашд Шааби» — под Ираном.

Можно ли считать коммюнике тем самым свидетельством того, что руководство этих структур нашло в себе ту самую «национальную жилку»? Возможно.

Изменит ли это что-то?

Едва ли.

Эти заявления лишь подчеркивают слабость Ирака, который экономически зависим от США, а в военно-политическом отношении зависим от Ирана, плюс не имеет устойчивого правительства.

Поэтому, слабость Ирака, которая раньше давала возможность США безраздельно хозяйничать в оккупированной стране, в нынешних реалиях дает возможность Ирану используя ресурсы самого Ирака, давить на США.