 

Три «заминированных» самолета благополучно приземлились

14.03.2020, 18:59, Новости дня

Вылетевший из Новосибирска в Москву самолет, получивший сообщение об угрозе взрыва, благополучно приземлился в Шереметьево, сообщили в правоохранительных органах.

«Самолет приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме», – сказал источник ТАСС.

На данный момент ведется осмотр самолета.

В субботу в Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» четырех рейсов: Москва – Тюмень, Иркутск – Москва, Москва – Челябинск и Новосибирск – Москва.

Летевший в Челябинск самолет успешно приземлился в Казани, летевший в Тюмень также приземлился в пункте назначения. Борт Иркутск – Москва летит в Шереметьево, полет проходит в штатном режиме.

На прошлой неделе самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму. До этого в адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса Петербург – Симферополь. В тот же день неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320 по сообщению Москва – Омск. Также анонимные сообщения получили относительно самолета Москва (Шереметьево) – Сыктывкар.

В Кремле сообщили, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.



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