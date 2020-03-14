 

Джуд Лоу и Филиппа Коэн ждут ребенка: фотодоказательство

14.03.2020, 18:54, Разное

За пять лет их романа слухи о том, что Джуд Лоу и его возлюбленная Филиппа Коэн ждут ребенка, появлялись не раз. Пара не любит откровенничать о личной жизни, а отсутствие информации, как известно, порождает много домыслов. Особенно пристально за парой стали следить этой зимой  – после недавнего интервью, в котором Лоу признался: он готов стать отцом еще раз.

Мои дети уже подросли, а так хочется еще одного маленького! Ведь это самое большое счастье, с малышами всегда очень весело. Я безумно люблю свою жену и хочу, чтобы у нас с ней появился ребенок, –

поделился Лоу в интервью Daily Telegraph.

И на днях папарацци удалось снять убедительное доказательство того, что сказанное актером не просто слова.

Джуда Лоу и его супругу Филиппу Коэн репортеры подловили в Примроуз-Хилл в Лондоне во время прогулки. Но на этот раз им не пришлось всматриваться в изменившиеся формы Филиппы, которая, к слову, обладает идеальной модельной фигурой. Заметно округлившийся животик, который уже трудно стало скрывать, предательски выглядывал из-под задирающегося джемпера. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, будущая мама старалась прикрыть живот рукой, не сдерживая улыбки. Для нее этот малыш будет первым, а для Джуда — шестым.

Напомним, о романе  Джуда Лоу с психологом Филиппой Коэн стало известно в июне 2015 года. В своих интервью актер не раз замечал, что в девушке его подкупила красота, интеллект, но главное – непубличность. Они встречались 4 года, прежде чем обменялись супружескими клятвами на скромной церемонии в  мэрии The Old Marylebone Town Hall в Вестминстере. В роли шафера выступил старший сын от брака с Сэди Фрост 22-летний Рафферти. Он опубликовал несколько сторис в своем Instagram, где он позировал в костюме с бутоньеркой.

Для Джуда Лоу этот брак стал вторым. Ранее он был женат на дизайнере Сэди Фрост. Супруги развелись в 2003 году после шести лет отношений. В этом браке у Лоу родилось трое детей – сыновья Рафферти и Руди и дочь Айрис. Кроме них, у актера также есть еще двое внебрачных детей: 9-летняя дочь София, которую Лоу родила модель Саманта Берк, и 3-летняя Ада – от отношений с Кэтрин Хардинг.



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