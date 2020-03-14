 

Вслед за Вайноной Райдер: Пенелопа Крус высказалась в поддержку Джонни Деппа

14.03.2020, 18:54, Разное

23 марта начнется последнее 10-дневное разбирательство, которое должно поставить точку в спорах Джонни Деппа и Эмбер Херд и их взаимных претензиях друг к другу. Решающим в этом деле может оказаться любое свидетельство. Свои показания в пользу Джонни Деппа на днях суду представила его бывшая невеста Вайнона Райдер. Сегодня к ней присоединилась еще одна голливудская актриса.

Пенелопа Крус выступила с заявлением, в котором охарактеризовала звезду “Пиратов Карибского моря” как добрейшего человека, неспособного на дурной поступок. Актриса пояснила, что знает Деппа в течение многих лет, и за это время он ни разу не позволил себе проявить агрессию ни в личном общении, ни в рабочих ситуациях. Кроме того, она призналась, что сама была большой поклонницей актера.

Я познакомилась с Джонни, когда мне было 19 лет. Он был в Мадриде, и Педро Альмодовар представил его мне. Тогда я знала по-английски всего две фразы: “Как дела?” и “Я хочу работать с Джонни Деппом”. 

Пенелопа Крус и Джонни Депп вместе появились на экране в фильме “Пираты Карибского моря: на чужих берегах”.

Прошло много лет, и я не только сделала с ним три фильма, но и до сих пор рассчитываю на него как на хорошего друга. Меня всегда поражали его доброта, блестящий ум, талант и своеобразное чувство юмора. Я видела Джонни в очень многих ситуациях, и он всегда добр ко всем вокруг. Он один из самых щедрых людей, которых я знаю, – 

заверила Пенелопа.

Актриса также рассказала, что Депп оказался рядом в один из самых уязвимых моментов в ее жизни – когда она была беременна своим сыном, Лео Энсинасом Крусом.

В течение шести месяцев моей первой беременности я проводила с ним каждый божий день, пока мы снимали “Пиратов Карибского моря”. Мы с мужем никогда не забудем ту нежность, защиту и доброту, с которой он относился ко мне на каждом шагу этого процесса.

Свое письменное заявление Крус закончила на эмоциональной ноте:

Мы очень любим его, и я чувствую себя счастливой, оттого что такой особенный человек есть в моей жизни.



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