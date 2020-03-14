Технологии: Лекарства, принимаемые миллионами людей, могут увеличивать риск заражения коронавирусом

14.03.2020, 18:35, Разное

Данные о развитии эпидемии COVID-19 свидетельствуют, что возраст и слабый иммунитет могут оказаться не главными факторами тяжелого протекания болезни. Ученые обратили внимание на то, что люди с артериальной гипертонией и сахарным диабетом значительно тяжелее переносят COVID-19-ассоциированную инфекцию.

По данным ВОЗ, уровень смертности среди пациентов с артериальной гипертонией достигает 8%, у пациентов с диабетом – 9%. Публикация в престижном британском медицинском журнале The Lancet Respiratory Medicine связывает эту особенность с приемом препаратов, изменяющих форму клеток и делающих эти клетки более уязвимыми для нового коронавируса. В такие клетки вирус легче проникает и чаще их поражает, а болезнь при этом протекает тяжелее, возрастает риск смертельного исхода.

Почему так происходит? Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, попадает в клетки-мишени благодаря рецепторам особого белка – ангиотензинпревращающего фермента (АПФ2, АСЕ2). Вирус использует его как входные ворота. В то же время АПФ2 является мишенью целого ряда лекарственных препаратов (ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина), которые широко применяются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией, сахарным диабетом. Только в одной Великобритании 10% населения (а это 6,6 млн человек) регулярно их принимают.

Получается, что блокаторы АПФ помогают снизить давление, но в то же время, повышая экспрессию АПФ2, привлекают большее количество новых вирусов. Предполагается, что взаимодействуя с АПФ2, вирус его истощает. В результате развивается острая симптоматика дефицита этого фермента, что и является одной из частых причин тяжелого течения инфекции.

Профессор Тим Чико из Университета Шеффилда говорит, что публикация в Lancet не доказывает связь между ингибиторами АПФ и риском смерти от коронавируса, а лишь указывает на ее возможность. В результате необоснованной отмены этих препаратов может возникнуть катастрофическая ситуация, которая приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем риски, связанные с коронавирусной инфекцией.