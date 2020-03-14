 

Технологии: Лекарства, принимаемые миллионами людей, могут увеличивать риск заражения коронавирусом

14.03.2020, 18:35, Разное

Данные о развитии эпидемии COVID-19 свидетельствуют, что возраст и слабый иммунитет могут оказаться не главными факторами тяжелого протекания болезни. Ученые обратили внимание на то, что люди с артериальной гипертонией и сахарным диабетом значительно тяжелее переносят COVID-19-ассоциированную инфекцию.

По данным ВОЗ, уровень смертности среди пациентов с артериальной гипертонией достигает 8%, у пациентов с диабетом – 9%. Публикация в престижном британском медицинском журнале The Lancet Respiratory Medicine связывает эту особенность с приемом препаратов, изменяющих форму клеток и делающих эти клетки более уязвимыми для нового коронавируса. В такие клетки вирус легче проникает и чаще их поражает, а болезнь при этом протекает тяжелее, возрастает риск смертельного исхода.

Почему так происходит? Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, попадает в клетки-мишени благодаря рецепторам особого белка – ангиотензинпревращающего фермента (АПФ2, АСЕ2). Вирус использует его как входные ворота. В то же время АПФ2 является мишенью целого ряда лекарственных препаратов (ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина), которые широко применяются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией, сахарным диабетом. Только в одной Великобритании 10% населения (а это 6,6 млн человек) регулярно их принимают.

Получается, что блокаторы АПФ помогают снизить давление, но в то же время, повышая экспрессию АПФ2, привлекают большее количество новых вирусов. Предполагается, что взаимодействуя с АПФ2, вирус его истощает. В результате развивается острая симптоматика дефицита этого фермента, что и является одной из частых причин тяжелого течения инфекции.

Профессор Тим Чико из Университета Шеффилда говорит, что публикация в Lancet не доказывает связь между ингибиторами АПФ и риском смерти от коронавируса, а лишь указывает на ее возможность. В результате необоснованной отмены этих препаратов может возникнуть катастрофическая ситуация, которая приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем риски, связанные с коронавирусной инфекцией.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Актер из “Властелина колец” впервые стал отцом

04.03 / Наука: Как непереносимость глютена влияет на мозг

10.01 / Медики: Женщины чаще мужчин страдают от кариеса

04.01 / Опубликован список самых ожидаемых видеоигр 2020 года

27.02 / Употребление молока оказалось причиной развития рака

02.01 / Эксперт ВОЗ опроверг миф о пользе рассола при похмелье

21.01 / Екатерина Гусева во время концерта вышла на сцену без юбки

26.02 / Совет по правам человека призвал проверить расследование жалоб на пытки фигурантов дела «Сети»

23.01 / Мнение: О возрождении славной традиции умершего Советского Союза

25.01 / На Москву несётся зима с морозами и снегопадами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика