В Нью-Йорке зарегистрирована первая смерть от COVID-19

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14.03.2020, 18:31, Новости дня

Первый случай летального исхода от заболевания COVID-19 зарегистрирован в Нью-Йорке. Скончалась 82-летная женщина. Как сообщил губернатор штата Нью-Форк Эндрю Куомо в своем Twitter, у этой женщины было респираторное заболевание — эмфизема. Губернатор выразил соболезнования родственникам и близким покойной.

Согласно официальным данным на 13 марта, число зараженных коронавирусом в штате достигло 421, более 50 человек госпитализированы.

Всего в США коронавирусом заразились 2204 человека, 49 из них умерли. Президент Дональд Трамп 13 марта ввел в стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации, напоминает ТАСС.



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