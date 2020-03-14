Зеленского пристыдили за слова о коронавирусе, поставив ему в пример Путина

14.03.2020, 18:31, Новости дня

После публикации видеообращения украинского президента Владимира Зеленского пользователи интернета посоветовали ему поменять спичрайтеров.

Ранее Зеленский на своей странице в Facebook разместил видео, в котором призвал соотечественников внимательнее относиться к своему здоровью, а тем, кто находится за границей, – вернуться на родину до середины будущей недели. Он также "напомнил", как украинцев не смогла "одолеть" пандемия гриппа-"испанки", унесшей в начале прошлого века несколько десятков миллионов жизней.

Украинские пользователи интернета не оценили речь президента и посоветовали ему подучить историю. "Это испанский стыд, а не испанский грипп", – написали они в комментариях к посту. Киевская журналистка Светлана Крюкова назвала эту речь Зеленского случаем, "когда книжки читать надо, а не сценарии сериалов". Другие порадовались за то, что выступление президента было ограничено во времени – "А то бы он и бубонную чуму победил в одиночку!". Политолог Тарас Березовец оценил речь Зеленского футбольным термином и назвал "ударом в штангу". А подписчик Зеленского Сергей Бандуровский посоветовал спичрайтерам украинского президента брать пример с команды российского лидера Владимира Путина, который заявил, что РФ справится и с коронавирусом, и с падением цен на нефть.

Минздрав Украины ранее сообщил о трех заболевших на территории Украины, а накануне стало известно о первой смерти на Украине от нового коронавируса.