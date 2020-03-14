Работа на стройке, съёмная квартира и случайные подработки: Тернистый путь к славе 41-летнего Павла Воли

14.03.2020, 18:30, Разное

Сегодня, 14 марта, шоумен, телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля отмечает 41-й день рождения. Сейчас он востребованный, популярный и любимый публикой артист, но путь к славе был довольно тернистым, поэтому Воле приходилось перебиваться случайными заработками, работать на стройке и жить в обшарпанной съёмной квартире.

Родился Павел Воля в Пензе, где после окончания с серебряной медалью школы поступил в педагогический вуз и мечтал о профессии учителя русского языка. Однако ещё в студенческие годы стал участником команды КВН и влюбился в сцену, решив именно с ней связать дальнейшую жизнь. После окончания института будущий шоумен отправился покорять Москву, но, как и многих молодых людей из провинции, сначала столица не хотела его принимать. Пытаясь заработать на жизнь Павел Воля брался практически за любое предложение, а потому не понаслышке знает о работе прораба. Тем не менее заработанных средств поначалу хватало лишь на скромное жильё на окраине Москвы, но артист упорно продолжал двигаться к цели: писал сценарии юмористических программ, работал диджеем на радио, занимался озвучкой, а затем получил предложение на участие в Comedy Club. С тех пор к Воле начала приходить известность, так как публика охотно принимала экранный образ артиста – «гламурного подонка», бесстрашно высмеивающего известных персон шоу-бизнеса, спорта, политики.



В личной жизни резидента Comedy Club тоже всё складывается успешно. В юности у него был серьёзный роман с одноклассницей, уже живя в столице он строил отношения с Марией Кравцовой, а в 2012 году женился на прославленной российской гимнастке Ляйсан Утяшевой. Супруги воспитывают 6-летнего сына Роберта и 4-летнюю дочь Софию и многие считают их одной из самых интересных, красивых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса.