 

Харламов поздравил Волю с днем рождения постельным снимком

14.03.2020, 18:30, Разное

Гарик Харламов поздравил Павла Волю с днём рождения публикацией совместного постельного снимка. Юморист празднует сегодня 41-летие.
Гарик Харламов разместил на странице собственного аккаунта в Instagram фрагмент из общего с коллегой клипа. В кадре оба запечатлены в постели. Видео создалось в качестве пародии на композицию Ольги Бузовой под названием «Мало половин». Харламов назвал Волю «гигантом мысли», а также «волшебником мыльных пузырей».

В своём поздравлении юморист пожелал коллеге быть счастливым и здоровым. Харламов подчеркнул важность сохранения в жизни юмора и пожелал Воле «купить себе всё».



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