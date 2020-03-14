 

Samsung и Kvadrat превратили пластиковые бутылки в чехлы для Galaxy

14.03.2020, 18:30, Разное

Компания Samsung и текстильный бренд Kvadrat из Дании презентовали серию аксессуаров для мобильных устройств, сделанных из переработанного сырья. В линейке имеются чехлы для смартфонов, ремешки для умных часов и многое другое.
В серии аксессуаров есть чехол для Galaxy S20+, сделанный из двух пластиковых бутылок. Представители Kvadrat рассказали, что используют в своей продукции исключительно те материалы, которые подлежат утилизации. Из пластика специалисты делают волокна, применяемые для создания тканей.

«Переработанные материалы ничем не отличаются от полностью новых. Создание волокон из бутылок является полностью экологически чистым процессом, не загрязняющим окружающую среду. Из 40 граммов мусора можно сделать полноценный чехол для Galaxy S20+ или любого другого смартфона, схожего по габаритам», – рассказали представители Kvadrat.
Из аналогичных материалов был сделан и ремешок для Galaxy Watch Active 2. Даже металлические застежки выплавлены из отходов. В компании Samsung отметили, что инициатива достойна запуска серийного производства, но для него пока очень мало материалов, которые попадают на переработку.



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