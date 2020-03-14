США внесли две российских компании в черный список из-за «угрозы нацбезопасности»

14.03.2020, 18:28, Новости дня

Минторг США внес 24 юрлица из пяти стран в черный список в связи с угрозой нацбезопасности, среди них оказались две российские компании.

Речь идет о базирующихся в РФ Avilon Ltd. («Авилон») и Technomar («Техномар»), передает ТАСС со ссылкой на уведомление Бюро промышленности и безопасности минторга США.

«Правительство США считает, что эти 24 организации действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», – говорится в тексте документа.

По мнению американской стороны, компании действовали в обход лицензионных требований при закупке «товаров американского происхождения». Товары закупались для российской Technopole Company («Технополь»), внесенной в список в 2016 году.

В январе США расширили антироссийские санкции, внеся в список связанных с Крымом политиков и компанию, осуществляющую железнодорожные пассажирские перевозки через Крымский мост.