В Египте отменили занятия в учебных учреждениях

14.03.2020, 18:28, Новости дня

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал распоряжение о приостановке занятий в учебных учреждениях страны, пишут СМИ.

«Приостановить на две недели занятия в школах и университетах с 15 марта в рамках всеобъемлющего государственного плана по предотвращению распространения нового коронавируса», – говорится в указе президента, передает ТАСС со ссылкой на издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

Также глава государства распорядился выделить 100 млрд египетских фунтов (более 6 млрд долларов) на борьбу с распространением заболевания и устранение возможных последствий.

С 10 марта в Египте отменили массовые мероприятия, фестивали, концерты выставки, а футбольные матчи проходят без зрителей.

По данным на субботу, в Египте 93 человека заразились новым коронавирусом, 21 человек уже выздоровел, двое умерли.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. РФ призвала США к совместной борьбе с пандемией.