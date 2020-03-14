 

Песков констатировал отсутствие у Путина планов по визитам за рубеж в ближайшее время

14.03.2020, 18:28, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин не собирается в ближайшее время совершать визиты за рубеж, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планирует», – сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

В пятницу глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ), на встрече обсуждалась ситуация вокруг распространения в мире коронавирусной инфекции.

Напомним, российские авиакомпании 14 марта объявили о приостановке регулярных рейсов в Европу.



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