Мнение: Что такое паника

14.03.2020, 18:18, Разное

Слово “паника” произошло от имени древнегреческого пастушьего бога Пана, который имел дурную привычку неожиданно завопить среди белого дня, и вызвать панику у стада.

Крик Пана был не похож на крик какого-то конкретного животного, поэтому у скота не находилось готовых рефлексов и паттернов для поведения, а главное, в полную растерянность попадали и пастухи. Что делать? Звать на помощь? Бежать в горы? Или наоборот держаться на открытом пространстве? Спасать стадо или начинать спасать себя? Какого размера это животное? С какой стороны оно приближается, со стороны воды или леса?

Можно предположить, что любимая шутка Пана была не простой его дурью, а проверкой для пастухов. Насколько они готовы быть лидерами?

С точки зрения личности паника – это временная потеря локуса контроля. Мы иногда называем потерей смещение локуса вне границ, но большинство людей с внешним локусом контроля уверены, что контролируют ситуацию, держат руку на пульсе, даже если пульс на самом деле чужой. Они находятся в опасности и в беззащитном состоянии, но не чувствуют это, живут в иллюзии контроля.

Паника – нечто принципиально иное. Ситуация может быть не настолько опасной, но человек чувствует ужас, если происходящее полностью вышло из-под контроля. Это не просто потеря контроля, это потеря чувства контроля, включая его иллюзию. Человек ощущает себя так, будто повис в воздухе и не может нащупать почву под ногами.

Паника опасна для человека. Она сопровождается большим количеством вегетативных и соматических симптомов. Человек чувствует нарушение дыхания, сердцебиения, скачки давления и температуры вверх или вниз, потемнение в глазах или наоборот световые вспышки, дрожь в руках и слабость в ногах, резь в желудке и боль в груди. Паника опасна тем, что человек может скончаться от самой паники, может погибнуть, не выдержав стресса.

Это главная причина, по которой панику важно не допускать до себя, а при первых признаках делать все, чтобы с ней справиться.

1. Паника всегда опасней того, что вызывает панику.

Это касается даже смертельно опасных ситуаций. Острая паника все равно опасней, поскольку, нарастая, может убить прямо на месте.

У большинства людей срабатывают предохранители и паника не доходит до смертельной отметки, но она все равно остается очень опасной, поскольку наносит удар по организму и лишает человека способности действовать разумно и принимать защитные меры.

Попробуем разобраться, для чего в эволюции появилась паника, весь этот комплекс психических и физических реакций.

В нормальных, то есть предсказуемых условиях среды животное и человек действуют по большей части автоматически.

Вы встаете утром и совершаете набор привычных действий, вам известны ваши планы на ближайшие часы, вы предвкушаете приятные моменты и знаете как смягчить неприятные. Ваш локус контроля не то что на месте, но он там, где обычно, он не мечется как испуганная рыба. Если ваш локус контроля внутри границ, энергии у вас много, если вне границ, энергия ваша утекает мимо, но ничего ужасного вы не чувствуете, легкую апатию и маету, иногда тоску и недовольство, но организм ваш работает в обычном режиме. Вы адаптированы к такой ситуации.

Если происходит что-то неожиданное, угрожающее вашей жизни или вашему благополучию, локус контроля начинает метаться. Вы чувствуете, что должны что-то предпринимать, но не знаете, что.

Когда Пан орал диким голосом, он хотел проверить, насколько стадо доверяет пастуху и насколько пастух готов быть защитником стада. Если пастух – по-настоящему хороший пастух, в любой неожиданной и потенциально опасной ситуации стадо должно собраться вокруг него и выполнять его приказы. Пастух же должен сохранять самообладание, трезво оценивать ситуацию и выбирать линию поведения. Плохой пастух бросит стадо и побежит спасать себя. Или будет метаться туда-сюда, увеличивая панику стада. Или сам спрячется внутри своего стада, назначив своими пастухами их.

При любом приближении паники вы можете проверить, есть ли внутри вас пастух, готов ли он взять на себя ответственность за свое стадо, за свое сердце, дыхательную систему, желудок, за свои руки и ноги, за свои мысли, эмоции и поступки. То, что в обычной спокойной обстановке выглядит как нечто цельное, монолитное, в экстремальной ситуации превращается в кучу разрозненных явлений. Вы можете почувствовать, что вас разрывает на куски и вы мечетесь в поисках нового пастуха.

Вот это эволюционный закон: если ты сам себе не пастух, ищи пастуха в другом, подчинись и выполняй его рекомендации.

Но большинство людей поступают иначе.

Они начинают искать пастуха (то есть центр управления) одновременно в разных местах.

Что делает обычный человек, когда происходит что-то такое, непривычное, опасное, на что у него нет отработанной схемы поведения?

Он начинает собирать информацию о явлении, чтобы выработать новую линию поведения.

Само по себе это кажется верным: о явлении нужно знать больше, чтобы понять, как поступать.

Ловушка заключается в том, что те источники, куда он обращает свой поиск, не являются однозначно компетентными и высказывают противоречивые точки зрения.

Он оказывается окружен множеством самых разных посылов, среди которых будут и “забей, все нормально” и “бросай все и беги” и “расталкивай всех локтями, выживет сильнейший” и “угроза придумана, чтобы тебя подчинить”.

Он обращается к таким же точно некомпетентным личностям, часть из которых строят из себя компетентных, часть пересказывают через испорченный телефон мнение компетентных, часть делятся своей паникой, часть троллят, часть хайпят, часть рассматривают общий хаос как лучший способ извлечь личную материальную выгоду. Среди хора этих голосов встречаются и компетентные источники, но даже они преследуют свои цели.

Такое “информационное исследование” расшатывает человека во много раз сильней, уменьшает его силы и увеличивает панику. Это действует так же как баг Ищейка: человек обращается к новым и новым источникам, чтобы успокоить себя, чтобы привести себя в равновесие, но вместо этого находит все новые пугающие подробности, ни одно из которых не однозначно, что заставляет его снова и снова искать. При помощи интернета баг Ищейка может расти бесконечно, поглощая не только человека, но и его близких, которых он заражает паникой и вовлекает в “информационное исследование”. Создается ощущение, что именно это он и должен делать, чтобы держать руку на пульсе: каждую минуту обновлять новости и проверять сомнительные сайты на предмет новых фактов. Чем больше растет такая Ищейка, тем меньше доверия официальной информации. Начинает казаться, что вокруг зреет заговор против него и его пытаются взять в плотное кольцо неведения, чтобы одурачить и съесть.

Если сначала человек был готов стать сам себе пастухом, но хотел получше разобраться в вопросе, теперь Ищейка настолько расшатала его и вынесла за пределы границ, что он уже не может найти свой дом, не может понять, где его границы. Он потерялся в лабиринта противоречивых сведений, ни одно из которых он не может проверить лично, ни на одно он не хочет полагаться. И он уже не может вручить свою судьбу в руки официального руководства, потому что окончательно перестал ему доверять, насобирав “компромат”.

2. В ситуации паники любое последовательное поведение безопасней метаний.

И связанное с этим:

3. В ситуации паники любой источник информации лучше, чем множество противоречивых сведений.

Многие люди убеждены, что то и другое не так. Если действовать неверно, то быстрей придешь к упадку, чем если ты мечешься. И неверный источник информации хуже, чем множество альтернативных.

Так иногда бывает, но только не в ситуации паники. В ситуации паники все наоборот.

Как только вы выбираете линию поведения и останавливаетесь на ней, ваш локус контроля фиксируется.

Это сразу же вызывает снижение всех панических вегетативных реакций. Ваш пульс приходит в норму, дыхание восстанавливается, в голове проясняется. Вы уже имеете силы и можете действовать не как испуганная амеба, а как человек. И если вы займетесь тем, что находится внутри ваших границ, вы получаете преимущество перед теми, кого плющит паникой.

В устойчивом состоянии вы принимаете минимум необходимых мер, а все, насчет чего не уверены, просто не делаете.

Когда вы посмотрите на ситуацию позже, если опасность отступит, вы скорее всего увидите, что этого минимума было достаточно, а все остальное не добавляло реальных шансов, а лишь поглощало силы и эмоционально расшатывало.

Некоторые считают, что спокойствие в ситуации опасности может стоить дороже, чем паника.

Дороже чем паника не стоит ничего. Острая паника убивает и разоряет сразу.

Спокойствие – это лучшее, что вы можете обеспечить себе, но многие путают спокойствие и легкомыслие, принципиальную безответственность.

На самом деле легкомыслие и паника – куда более близкие состояния, чем паника и собранное спокойствие.

При первых признаках паники многие люди включают отрицание. Они пытаются тем самым сохранить свою целостность, но эта бравада – отказ признавать реальность происходящего, уход в себя и кокон иллюзий от страха, от стресса. Это та же корона – грандиозная вера, что именно с тобой все будет хорошо, именно у тебя есть карт-бланш на все. Такая слепота часто обходится дорого, поскольку человек не применяет необходимых мер защиты и действует во вред себе, еще и вызывает огонь на себя. Его корона падает в первый же момент, когда опасность подходит совсем близко, и начинается такая паника, которая приводит его к гибели. Ведь он привык прятаться в кокон и не умеет справляться с паникой, а умеет только ее испуганно отрицать.

4. Отрицание опасности – обратная сторона паники.

Собранное спокойствие не имеет с этим ничего общего. Такое спокойствие – не слепота, не отрицание опасности, а желание сохранять свою целостность, свою энергию, чтобы действовать в границах, делать все зависящее от тебя и не тратить дефицит сил на то, что от тебя не зависит.

Это тот самый хороший локус контроля, который обеспечивает способность стать самому себе пастухом.

Что должен делать пастух в ситуации реальной опасности, не шутки Пана, а настоящего стихийного бедствия?

Сохранять спокойствие, чтобы его стадо не разбегалось в разные стороны, калеча себя по пути, а собралось вокруг него и выполняло его приказы. Сам пастух при выборе дороги может руководствоваться инструкциями старшего пастуха. Локус контроля все так же остается у него, но он осознает, что вопрос выбора дальнейших действий – вне его границ, его компетенции для этого не хватает, и поэтому принимает чужое руководство.

Никогда не путайте внешний локус контроля и сознательное принятие чужого руководства. Внешний локус – это когда вы пытаетесь рулить вне своих границ. Например, вы хотите руководить тем, кто руководит вами. Из-за внешнего локуса как раз и случаются ситуации неконтролируемой паники. Вы обращаетесь к врачу, но не выполняете его рекомендации, а роетесь в интернете, проверяя слова врача на форумах паникеров и троллей. В результате вы можете начать лечиться водкой с навозом, а со стороны врачей вам померещится заговор. Вам может казаться, что это внутренний локус – не доверять врачу, но это мечущийся внешний локус, а внутренний локус – это когда вы управляете собой на основе рекомендаций того, кого признаете специалистом. Если вы не можете выбрать специалиста, примите волевое решение и остановитесь на одном.

Это подобно армии. У вас должен быть командир, а у него свое начальство, но вы тоже командуете своей ротой и ваш локус контроля на месте. Не на месте он будет, если вместо того, чтобы командовать своей ротой вы попытаетесь управлять своим командиром, с помощью щипцов, манипуляций, шаря вокруг него Ищейкой, чтобы контролировать процесс вне своих границ. А ваша рота в это время разбежится как то стадо. Иерархия не просто важна, она необходима в ситуации любой войны. Демократия и плюрализм мнений – для мирного, сытого времени. Во время бедствий надо уметь подчиняться единой системе.

Очень тяжело и неприятно переживать катастрофы, особенно массовые.

Но в это время локус контроля особенно важен. Не только ради себя, но и ради помощи близким.

Пусть корона пытается вас атаковать с разных сторон, оставайтесь, пожалуйста, в границах.

Получается, друзья?