Звезда «Формулы любви» Елена Валюшкина сожалеет об отказе от кино из-за ревности мужа

14.03.2020, 18:07, Разное

Звезда «Формулы любви» Елена Валюшкина сожалеет о 15 годах отказа от кино. Яркий талант актрисы позволил ей исправить допущенную в молодости ошибку из-за ревности мужа.

После роли романтичной Маши, которая сделала 22-летнюю выпускницу Щепкинского театрального училища знаменитой на всю страну, Елена Валюшкина исчезла из большого кино на долгие годы. Оставшись на сцене Театра имени Моссовета, она из-за ревности мужа режиссера Леонида Фомина прервала так успешно начавшуюся кинокарьеру. Она пожалеет об этом не раз, но тогда ради сохранения семьи приняла такое решение.

В его правильности убеждало и отсутствие интересных предложений. Как выяснилось позже, Фомин просто обманывал молодую супругу, скрывая от нее звонки именитых кинодеятелей, которым он отказывал от её имени. Валюшкина все-таки ушла от мужа, не простив ему обмана. Возвращение на съёмочную площадку началось в 2000-х. Эпизод в сериале «Граница. Таежный роман» Александра Митты, роль мамы в комедии «Горько!», коменданта Зои Михайловны в ситкоме «Универ. Новая общага», её фильмография стремительно пополняется новыми ролями.

Актрисе некогда унывать, и, по её словам, всегда есть чем заняться. Она предана своему театру, где сыграла множество ролей, успевает вести популярные программы на телевидении, среди них «Битва экстрасенсов», «Дорожный патруль» и другие. Сына Василия и дочь Марию Валюшкина растит одна, хотя не препятствует бывшему второму мужу актеру Александру Яцко встречаться с детьми. О причине развода с ним она не говорит, но считает его хорошим отцом, поэтому поддерживает добрые отношения. Одна из поклонниц в Instagram как-то написала, что выделяет Елену Валюшкину среди многих исполнителей из-за её «внутреннего огня, оптимизма и любви к жизни» и благодарит за Божий дар, которым она щедро делится с людьми.