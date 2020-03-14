Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

14.03.2020, 18:06, Новости дня

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании. Сообщается, что причиной ухода Гейтса из Microsoft стало желание 64-летнего предпринимателя посвятить больше времени работе фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Фонд занимается благотворительной деятельностью, поддерживая образовательные и социальные проекты. Он является крупнейшим частным фондом в США, а его активы превышают 50 млрд долларов.

Гейтс занимает вторую строчку в списке богатейших людей планеты, чье состояние на данный момент составляет 103 млрд долларов. В 1975 году вместе с Полом Алленом он основал компанию Microsoft, которая впоследствии стала одним из мировых лидеров по производству программного обеспечения.

В 2010 году, отмечает Радио Свобода, Гейтс и миллиардер Уоррен Баффет запустили программу “Клятва дарения”, в рамках которой призвали самых богатых людей на планете пожертвовать больше половины состояния на благотворительность.