Apple закроет фирменные магазины по всему миру, кроме Китая, до 27 марта

14.03.2020, 18:06, Новости дня

Вечером в пятницу руководство компании Apple Inc сообщило о закрытии фирменных магазинов по всему миру, за исключением Китая, чтобы минимизировать риск передачи коронавируса.

«Мы закроем все наши фирменные магазины за пределами Китая до 27 марта», – говорится в обращении Тима Кука, гендиректора Apple. Письмо было опубликовано на официальном сайте компании.

«Во всех наших офисах по всему миру мы переходим к заключению гибких рабочих соглашений, за исключением Китая. Это означает, что члены команды должны работать удаленно, если им это позволяет их работа», – добавил Кук.

В пятницу Apple открыла все 42 фирменных магазина на территории КНР. Они были закрыты в начале февраля из-за вспышки коронавируса.

К пятнице компания пожертвовала на борьбу с коронавирусом во всем мире 15 миллионов долларов, говорится в письме Кука.