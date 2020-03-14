Глава исполкома ОНФ в КЧР сообщила о своем участи в конкурсе «Лидеры России. Политика»

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14.03.2020, 17:59, Новости дня

Глава исполкома ОНФ в Карачаево-Черкесской республике Людмила Каппушина сообщила, что собирается принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика».

«Иду на конкурс «Лидеры России. Политика» попробовать себя в новом качестве. Привлекает возможность сделать больше, лучше и для многих», – написала Каппушина в своем Facebook.

Она отметила, что при принятии законов следует прежде всего учитывать интересы людей.

«И в юридической работе, и в нынешней общественной – придерживаюсь этого правила. Уверена, что сегодня политика должна быть с человеческим лицом, с честным и открытым подходом. Если считаете так же, голосуйте за меня», – добавила член ОП.

Она разместила ссылку, по которой любой желающий может проголосовать за нее, и призвала других регистрироваться на конкурс.

«До 16 марта еще есть время», – заключила Каппушина.

Председатель комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич ранее заявил, что подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика».

О своем участии в конкурсе также сообщал директор ассоциации «Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Серч» Руслан Шекуров.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального.

Проект стартовал 25 февраля, за первые сутки зарегистрировались более 8 тыс. участников, через три дня их количество превысило 15 тысяч. Регистрация на конкурс продлится до 18 часов 16 марта.



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