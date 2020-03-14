Представители Общественных палат рассказали о работе в регионах по подготовке поправок к Конституции

14.03.2020, 17:59, Новости дня

Законодательные собрания всех 85 регионов РФ поддержали закон об изменениях к Конституции. О том, какая работа предшествовала одобрению поправок в местных законодательных собраниях и какие поправки вызвали наибольшую поддержку общественности, рассказали представители Общественных палат регионов.

«По всей РФ прошли заседания региональных парламентов, где обсудили поправки в Конституцию. За поправки проголосовали все 85 региональных законодательных собраний, в том числе Алтайское краевое законодательное собрание, в работе которого я принимала участие как член президентской рабочей группы по подготовке поправок к Конституции», – заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева

По ее словам, граждане РФ с первого дня, когда прозвучали слова президента о необходимости корректировки Конституции, откликнулись на предложение высказать свое мнение. «Знаю об этом не понаслышке, поскольку ОП РФ выступила точкой сбора этих мнений. На нашей площадке работала группа по подготовке поправок, мы анализировали и обобщали весь массив поступающих со всей страны писем, заявлений, предложений, возражений, конкретных формулировок. И мы доложили о пожеланиях граждан Государственной думе, Совету Федерации, главе государства. Люди проявили гражданскую активность и не захотели оставаться в стороне в этот исторический момент» – отметила Михеева.

По словам члена Общественной палаты РФ от Курской области Константина Комкова, в области проведена большая работа, в том числе и со стороны общественников: например, 4 марта состоялось пленарное заседание региональной Общественной палаты, где в числе прочих рассмотрели вопрос об общероссийском голосовании за принятие поправок.

«Перед тем как принять решение, региональные законодатели тесно взаимодействовали с общественным сектором. Этот момент показал эффективность совместной работы общественности и законодательной власти. Думаю, что принятие местных региональных законов по такой схеме — это то, что обязательно нужно сохранить и использовать дальше», – сообщил Комков.

«Настроения регионов и федерального центра совпадают: например, изменения в социальном блоке Конституции — это то, о чем говорили на площадках Общественной палаты РФ, и то, о чем говорили в регионах. Это касается и приоритетов государства. Так, в Курске я озвучивал положения по волонтерству — они получили поддержку. Регионы не оторваны от федеральной жизни, они активно обсуждали поправки в Конституцию и предлагали свои идеи, многие из которых вошли в пакет поправок в основной закон», – отметил член ОП от Курской области.

Ольга Аринцева, председатель Общественной палаты Калининградской области, сообщила что депутаты Калининградской областной думы поддержали пакет поправок к Конституции РФ. За поправки проголосовали 33 депутата, и лишь трое — против.

«Мы активно обсуждали законопроект о поправках и с коллегами сошлись на том, что в целом поддерживаем внесение изменений в Конституцию. Особенно для Калининградской области актуальной является история с непередачей российской земли никогда и никому. Для нашего региона это особенно актуально из-за характерного географического положения. На наших обсуждениях также отмечалось, что для нас очень важны поправки, прописывающие приоритет поддержки семьи и детей, – отметила Аринцева. – Сейчас готовимся к процедуре общественного наблюдения за процессом голосования, будем набирать людей и обучать их, горячая линия постоянно действует — по защите избирательных прав граждан».

Депутаты Законодательного собрания Карелии пакет поправок к основному закону страны поддержали абсолютным большинством голосов, сообщила председатель Общественной палаты Республики Карелия Любовь Кулакова.

«Вопрос по внесению поправок в Конституцию у нас в республике обсуждался широко, Общественная палата региона провела сбор предложений от граждан, затем на площадке ОП были проведены общественные слушания. На них мы пригласили представителей законодательного собрания, представителей органов исполнительной власти, муниципальные власти, общественность и обсудили все предложения от населения. Радует, что многие из тех поправок, которые были предложены гражданами, организациями были услышаны, учтены. Процесс обсуждения поправок в Конституцию — это, конечно, очень серьезная работа, и у людей была большая заинтересованность в их обсуждении», – подчеркнула Кулакова.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края рассказал, что законодательное собрание края подавляющим большинством голосов поддержало поправки в Конституцию России, принятые Государственной думой и Советом Федерации страны. За высказались представители «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», а Коммунистическая партия РФ от участия в голосовании воздержалась.

«С момента Послания Президента РФ Федеральному собранию развернулось обсуждение поправок в Конституцию, было достаточно много различных площадок, на которых шла дискуссия, в частности на площадке Законодательного собрания с участием сенатора от Пермского края, депутатов Законодательного собрания, общественности, экспертов, представителей различных политических партий. Было высказано много различных предложений, которые были переданы рабочей группе по поправкам в Конституцию РФ при Президенте. В частности, обсуждался вопрос о закреплении роли защитников отечества в истории России», – сказал Красильников.

По его словам, Общественная палата региона провела общественные обсуждения:«Мы получили широкий отклик от представителей некоммерческого сектора: в частности, высказывались пожелания о закреплении роли гражданского общества в Конституции РФ. Было подготовлено заключение и направлено в Общественную палату Российской Федерации».

На заседании парламента Республики Северная Осетия — Алания не возникло ни одного вопроса о причинах принимаемых изменений. Всем было понятно, что эти поправки назрели, они соответствуют реалиям времени и вызовам общества. Поэтому депутатский корпус практически единогласно за них проголосовал. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия — Алания Нина Чиплакова.

«В нашей региональной палате 30 января состоялись общественные слушания по обсуждению послания Президента РФ и законопроекта о поправках в Конституцию РФ. Мероприятие было достаточно обширное, в нем приняли участие все члены Конституционного республиканского суда, министры социального блока, члены Общероссийского народного фронта, представители некоммерческих организаций, научного сообщества, профсоюзов, эксперты, ветераны и, конечно, члены Общественной палаты. В общей сложности порядка 200 человек приняли участие в обсуждении, выступили 20 человек, и высказали мы около 22 предложений», – сообщила она.

«Мы активно поддержали идею о том, что в Конституции должна признаваться значимость гражданского общества и ценность его идеалов. Для нас как для представителей гражданского общества это важно. Кроме того, для нас имела большое значение поддержка института семьи и института брака, что традиционно для Северного Кавказа, — это также нашло отражение в поправках. Из всего пакета поправок около 10 поддержано именно в той редакции, которую мы предлагали по результатам наших общественных обсуждений», – сообщила Чиплакова.

Она подчеркнула, что сейчас уже активно идет работа по организации голосования в регионе, по подбору общественных наблюдателей.

На заседании Тульской областной думы поправки в Конституцию, ранее принятые Госдумой и одобренные Совфедом, были единогласно поддержаны. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов.

«В поправках в первую очередь, конечно, хотелось бы выделить социальный блок. Это вопросы защиты материнства и детства, вопросы здравоохранения, уважения к труду. Государством будет гарантирован минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. А также тема пенсионного обеспечения. Тема обсуждается, мы не можем оставаться в стороне. Теперь в Конституции будет закреплена индексация пенсий не реже раза в год, – считает Воронцов. – Еще более важное направление — это более высокие требования к чиновникам, депутатам всех уровней, прокурорам, судьям, членам правительства и к Президенту РФ. Актуален и вопрос верховенства российского закона на территории РФ над нормами международного права, которые противоречат нашим. Это тоже одно из наиболее важных и знаковых направлений».

По его мнению, работа на этом не должна заканчиваться: «В преддверии открытого голосования каждый член ОП и коллеги из других общественных институтов считают своим долгом идти в народ с разъяснениями о предстоящих изменениях, ведь не все сограждане четко понимают эти процессы: кто-то где-то что-то слышал, кто-то что-то читал. То, что сегодня принимается, мы выстрадали с 1993 года, когда была принята Конституция. Мы понимаем, что перешагнули некий порог. Отступления быть не может, мы должны людям об этом говорить, и люди должны понимать, зачем они 22-го числа придут и проголосуют».

«Депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали пакет изменений в Конституцию. Севастополю выпала особая миссия участвовать в историческом событии — изменении основного закона нашей страны, и в городе активно проводилась работа по обсуждению поправок на различных общественных площадках и в коллективах», – сообщила Наталья Кирюхина, член Общественной палаты РФ от города Севастополя.

«Поддерживая поправки в Конституцию в целом, мне особенно хочется остановиться на исторической для меня поправке — о неизменности границ РФ и запрете отчуждения территории РФ. Это наша севастопольская, крымская поправка. Чтобы неповадно было использовать территорию страны как разменную монету. Если вспомнить решение Никиты Хрущева в 1954 году, и борьбу за власть в 1991 году, и формализм при передаче территорий, нам, севастопольцам, как никому другому, понятно, насколько подобное решение может повлиять на судьбу целого поколения, – отметила она. – Я считаю, что принимаемое изменение в Конституцию защитит народ РФ от недобросовестных политиков, которые ради тех или иных интересов способны пожертвовать территорией своей страны. Кроме того, это внесет окончательную ясность в вопрос о Курильских островах; раз и навсегда закрепит статус Крыма и Севастополя; станет юридическим закреплением исторической памяти. Это предложение отвечает демократическим ценностям, поскольку такие решения вправе принимать только сам народ как высший источник власти».

По словам председателя Общественной палаты Республики Хакасия Ольги Левченко, в регионе поправки были поддержаны на законодательном уровне. Голосование прошло в демократическом ключе — были и воздержавшиеся, были и те, кто проголосовали против. Но основная масса все же проголосовала за данные поправки.

«Общественная палата Хакасии также не осталась в стороне: мы проводили обсуждения, встречи на уровне муниципальных образований. Мы направляли свои предложения в Общественную палату РФ, проводили экспертизу законопроекта. Считаю, что активное обсуждение помогло принятию оперативного решения по законопроекту о поправке к Конституции, – подчеркнула Левченко. – Конечно, больше всего население интересуют поправки социальные. Было много разъяснений, были дебаты по поводу вопросов детей, по поводу индексации пенсий. Теперь все надеются на то, что поправки будут приняты на общероссийском голосовании, все будет четко работать, исполняться государством для граждан».

В Хабаровском крае Заксобрание, как и члены Общественной палаты региона, поддержало поправки к Конституции. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

«Что касается сути поправок, то жителей региона волнуют те же самые вопросы, что и жителей всей страны, — социальные вопросы и дальнейшая судьба страны. Все понимают, что нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В Общественную палату обращалось большое количество граждан Хабаровского края, которые говорили об одном и том же, для них это была хорошая возможность поучаствовать в разработке Конституции», – считает Белоглазов.