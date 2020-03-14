В оперштабе по коронавирусу уточнили число заболевших в России

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14.03.2020, 17:59, Новости дня

Количество заболевших коронавирусом в стране за сутки выросло на 14 человек, сообщили в оперативном штабе по заболеванию.

«За последние сутки в РФ зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, девять – в Москве, один в Московской области, один в Санкт-Петербурге, два в Кемеровской области, один в Калининградской области», – сообщили в штабе, передает РИА «Новости».

По данным на субботу, в РФ зафиксировано 59 случаев коронавирусной инфекции. 56 из них – у россиян, два – у граждан Китая, один – у гражданина Италии.

Выздоровели и выписаны два гражданина Китая, один житель России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

В Роспотребнадзоре добавили, что на обследование отправляют всех, кто выезжал в страны, где фиксируется коронавирус, информирует ТАСС.

Также обследуют и тех, кто контактировал с заболевшими, и всех с симптомами пневмонии, даже если они не посещали зарубежные страны.

Ведомство сообщило, что во всех регионах страны есть тест-системы для определения коронавируса.

Все 14 заболевших в последние две недели посещали страны Евросоюза, уточнили в штабе,

В субботу в Кемерово оперативно выявили два случая заражения коронавирусом, тяжелобольных среди них не оказалось.

Российские авиакомпании 14 марта объявили о приостановке регулярных рейсов в Европу.



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