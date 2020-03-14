Зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом украинского дипломата за границей

14.03.2020, 17:50, Новости дня

Зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом украинского дипломата в одной из стран мира, потому зарубежные дипломатические учреждения переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с гражданами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру”, – цитирует министра пресс-служба МИД.

Где именно заболел дипломат, не сообщается.

Зарубежные дипмиссии временно, на одну неделю – с 15-го по 20 марта, переходят на особый режим. Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией, отметили в пресс-службе.

“Особый режим работы – это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы”, – сказал Кулеба.

Горячая линия МИД для украинцев за рубежом будет работать без изменений и уже усилена дополнительными возможностями для обработки обращений. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме. Кроме того, граждане могут обращаться к сотрудникам дипломатической службы на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях.

Дополнительная информация будет публиковаться на сайтах зарубежных дипломатических учреждений и их страницах в социальных сетях, отметили в пресс-службе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта по 3 апреля Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине, а также запретил экспорт индивидуальных средств защиты (масок, халатов, перчаток) украинского производства. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.

В Китае с момента вспышки общее число заболевших составило 80 824, умерло 3189 человек (13 – за последние сутки).

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР по состоянию на 13 марта коронавирусом заразилось 51 767 человек в 122 странах мира (7488 – за последние сутки). 1775 человек погибли, из них 335 – за последние сутки.