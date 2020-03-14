Мнение: Себестоимость нефти в России, год низких цен и отечественные катализаторы

14.03.2020, 17:45, Разное

1. Хорошая новость: даже упавшие цены на нефть в разы выше, чем себестоимость её производства в России. Даже если цены упадут ещё сильнее, российская нефтянка будет работать в небольшой плюс:

Себестоимость добычи нефти в России составляет от 9 до 20 долларов за баррель в зависимости от проекта. Об этом рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает Reuters.

По его словам, в эту сумму уже включены операционные и капитальные затраты.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что экономика страны идёт по «более-менее позитивному сценарию», несмотря на обвал цен на нефть. По его словам, признаки грядущего в 2020 году спада отсутствуют.

https://lenta.ru/news/2020/03/11/sebest/

Действительно, мы не Венесуэла, где нефть тяжёлая, а специалистов по её добыче не хватает на фоне общего кризиса в стране.

Мы также не США, где недавний рост добычи был обеспечен сланцевыми компаниями, которые давно и безнадёжно убыточны.

Наконец, мы не Саудовская Аравия, которой для сведения государственного бюджета нужны цены вдвое выше нынешних. Даже если период низких цен на нефть затянется на 10 лет, наш бюджет эту «засуху» выдержит.

2. Нефть едва успела упасть, а эксперты уже бросились сочинять прогнозы, как долго она задержится на низкой планке:

https://lenta.ru/news/2020/03/13/neft_perspectiva/

Цены на нефть останутся на уровне 30-40 долларов за баррель на протяжении нескольких месяцев, предсказали опрошенные Reuters аналитики. Снижение прогноза связано с распадом сделки ОПЕК+, а также распространением коронавируса, из-за которого падает спрос на сырье.

Согласно прогнозам, во втором квартале текущего года средняя стоимость барреля Brent будет около 34,87 доллара, в третьем квартале — вырастет до 39,05 доллара, к концу года составит около 44,08 доллара.

Сейчас эти прогнозы выглядят смешно — американская финансовая система трещит по всем швам, Федрезерв пытается залить пожар деньгами. Если Федрезерв справится, цены на нефть, вероятно, поднимутся обратно наверх. Если не справится, цены просядут ещё сильнее.

Подозреваю, что аналитики строили прогнозы примерно так: «что там будет с нефтью, неясно, так что скажем, что цены останутся на прежнем уровне ещё на несколько месяцев». Такой прогноз удобен тем, что он сбывается чаще, чем не сбывается. Его можно сообщать журналистам без особых опасений.

3. Третья новость, прямо таки отличная. Импортозамещение в России продолжается, в том числе в области нефтехимии. «Газпром нефть» активно строит первый в стране завод по производству современных катализаторов, необходимых для получения качественного моторного топлива стандарта «Евро-5» и глубокой переработки нефти:

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_predstavila_sovetu_direktorov_informatsiyu_o_realizatsii_katalizatornogo_proekta_v_omsk/

В проект вложено более 30 миллиардов рублей, и уже в следующем году он должен быть запущен. Это резко снизит нашу зависимость от импорта оборудования для НПЗ, а в перспективе может и вовсе её ликвидировать (выпуск 21 тысячи тонн катализаторов в год, — а именно такова мощность завода, — полностью покрывает потребности российской нефтянки).

Технологии отечественные, сырьё для производства также будет российское, поэтому помешать дальнейшему наращиванию переработки нефти в нашей стране никто уже не сможет. Чем больше Россия будет экспортировать нефтепродуктов вместо сырой нефти, тем лучше.